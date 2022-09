Wie schon in der Champions League sitzt Mats Hummels auch in Leipzig nur auf der Bank.

Live-Ticker Live! BVB startet auch in Leipzig ohne Mats Hummels

Leipzig. Borussia Dortmund tritt bei RB Leipzig an – und ein großer Name findet sich erneut nur auf der Ersatzbank wieder. Der Live-Ticker.

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic verzichtet auch bei RB Leipzig auf Mats Hummels. Wie schon im Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen am Dienstag sitzt der Innenverteidiger nur auf der Bank. Gegen die schnellen Leipziger setzt Terzic auf Tempo in der Defensive – und daher auf die deutlich schnelleren Nico Schlutterbeck und Niklas Süle in der Innenverteidigung.

Auf den übrigen Positionen hat der BVB-Trainer wegen des andauernden Verletzungspechs nicht die ganz große Auswahl – und setzt weitgehend auf die Elf von Kopenhagen. Nur eine Änderung gibt es: Marius Wolf ersetzt auf der offensiven Außenbahn den verletzten Thorgan Hazard.

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie RB Leipzig - Borussia Dortmund

Ansonsten spielt wie gehabt Alexander Meyer im Tor, auf den defensiven Außenbahnen agieren rechts Thomas Meunier und links Raphael Guerreiro. Das Mittelfeldzentrum besetzen Salih Özcan und Jude Bellingham, davor ist Marco Reus aufgestellt, rechts Julian Brandt – und ind er Spitze Anthony Modeste.

Auf der BVB-Bank sitzt diesmal Marcel Lotka als Ersatztorhüter und neben Hummels Giovanni Reyna, Youssoufa Moukoko, Emre Can, Felix Passlack, Tom Rothe, Soumaila Coulibaly und Nachwuchsmann Justin Njinmah. Wegen eienr Verletzung die Reise gar nicht erst angetreten hatten neben Hazard Donyell Malen, Karim Adeyemi, Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens, Gregor Kobel und die noch lange fehlenden Mateu Morey und Sebastien Haller.

Mehr BVB-News lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB