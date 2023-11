Live! BVB in Stuttgart gefordert - spielt Guirassy?

Stuttgart Borussia Dortmund will sich nach dem Debakel gegen den FC Bayern in der Bundesliga gegen Stuttgart rehabilitieren. Der Live-Ticker.

Gleich mit mehreren Rätseln schlug sich Edin Terzic vor dem kniffligen Verfolgerduell herum. Wie stark kehrt Stuttgarts Serhou Guirassy zurück? Spielt der Ausnahmestürmer gegen Borussia Dortmund gleich wieder von Anfang an? Und, vielleicht noch wichtiger, welches Gesicht wird der BVB am Ende einer wechselhaften Woche wohl zeigen?

„Wir wissen, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Wir sorgen aber auch dafür, dass es eine schwierige Aufgabe für sie wird“, kündigte der Trainer der Borussen vor der Partie beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) jedenfalls selbstbewusst an. In Dortmund hoffen sie, dass der BVB an die Leistung gegen Newcastle United (2:0) anknüpfen kann.

BVB will sich nach Debakel gegen Bayern auch in der Liga rehabilitieren

Das Debakel gegen Bayern München? Fast schon vergessen. „Ich glaube, dass man einiges von der Kritik, die wir einstecken mussten, deutlich revidieren kann“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Erfolg in der Königsklasse. Sollte der BVB das Liga-Spiel in Stuttgart „ziehen“, betonte auch Julian Brandt, „dann ist es zwischen den Länderspielpausen nicht perfekt gelaufen. Aber trotzdem gut.“

Binnen weniger Tage durchliefen die BVB-Profis jedenfalls eine wahre Gefühlsachterbahn. Gegen die Bayern gedemütigt, gegen Newcastle geglänzt - es war eine Woche, die den Dortmundern einmal mehr vor Augen führte, wie schnell aus Trauer wieder Freude entstehen kann. Dennoch sind nicht alle Zweifel beseitigt. Gegen Stuttgart will der BVB daher nun in der Liga ein Ausrufezeichen setzen.

