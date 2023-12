Live! BVB kämpft in Stuttgart um das Viertelfinal-Ticket

Stuttgart Nach der Pleite vor ein paar Wochen in der Bundesliga will der BVB im DFB-Pokal in Stuttgart ein anderes Gesicht zeigen. Live-Ticker.

Edin Terzic brennt auf eine Revanche. „Es ist ein anderer Wettbewerb, ein K.-o.-Spiel. Wir sind sehr ambitioniert“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund und hatte dabei die Abreibung aus dem November noch vor dem geistigen Auge. Vor knapp vier Wochen wurde der BVB von den Senkrechtstartern des VfB Stuttgart bei einer 1:2-Niederlage phasenweise an die Wand gespielt.

Und so will Terzic im Achtelfinale des DFB-Pokals einen Reifeprozess nachweisen und die Titelchance wahren. Bei einem Ausscheiden am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) könnte die Stimmung rund um die Borussia kurz vor den Festtagen ziemlich frostig werden.

Eigentlich scheint alles angerichtet. Rekordsieger Bayern München? Sensationell gescheitert. Titelverteidiger RB Leipzig? Auch schon raus aus dem Wettbewerb. Spätestens damit sollte im Pokal endgültig die Stunde der Schwarz-Gelben schlagen - zumindest, wenn das Team die eigenen, hochgesteckten Ansprüche erfüllen will.

BVB trennt sich von Kehl-Vertrauten Slaven Stanic

Der Klub, der am Dienstag mit der Trennung von seinem Koordinator SportSlaven Stanic aufhorchen ließ, hat sich auf die Fahne geschrieben, wieder mehr Titel zu gewinnen und muss damit in dem spannenden Duell gegen das Highspeed-Team aus dem Schwabenland eine Entwicklung nachweisen. „Die Mannschaft ist widerstandsfähiger geworden“, betonte Kehl, „die Zwischenbilanz belegt das“.

Doch in Stuttgart braucht es eine richtig gute Balance aus einer stabilen Defensive und gefährlichen Offensivaktionen, die beim 1:1 bei Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen am Sonntag weitgehend fehlten. „Wir haben häufig den Ball sehr unsauber abgegeben und waren nicht so im Gegenpressing, wie wir es vorhatten“, sagte Terzic. Am Mittwoch soll das anders werden. (SID)

