Live! BVB jubelt: Donyell Malen trifft gegen Union Berlin

Dortmund. Borussia Dortmund empfängt nach zwei bitteren Pleiten den Liga-Dritten Union Berlin. Kann sich der BVB gegen den Verfolger berappeln? Der Ticker.

Borussia Dortmund erlebte eine Woche voller Frust: erst die deutliche Bundesliga-Niederlage bei Bayern München, dann das Pokal-Debakel bei RB Leipzig. Aus zwei schockierenden Auftritten zieht Trainer Edin Terzic nun Konsequenzen - und es trifft ein prominentes Gesicht.

Im wegweisenden Heimspiel gegen den Tabellendritten Union Berlin (heute, 15.30 Uhr/Sky) muss Marco Reus zunächst draußensitzen. Der Kapitän enttäuschte wie viele andere Führungsspieler in München und Leipzig, er erhält eine Denkpause.

Borussia Dortmund gegen Union Berlin: Das Spiel heute live in unserem BVB-Ticker

Im Vergleich zum Spiel in Leipzig wechselt Terzic kräftig durch. Der erkrankte Marius Wolf kann nicht mitwirken, dafür rückt Julian Ryerson auf die rechte Abwehrseite, Raphael Guerreiro übernimmt dafür die linke Außenbahn. Im Mittelfeld kommen für Reus und Salih Özcan Antreiber Jude Bellingham, der in Leipzig nicht die Kraft für 90 Minuten hatte, und der im Pokal noch gesperrte Karim Adeyemi in die Startelf.

Den freigewordenen Platz in der Offensive durch den Tausch Guerreiro/Wolf nimmt Sebastien Haller ein. Der Mittelstürmer fehlte zuletzt, nachdem er einen Schlag auf das Knie abbekommen hatte.

BVB-Stürmer Sebastien Haller traf gegen den 1. FC Köln doppelt. Foto: firo

BVB muss gegen Union Berlin Wiedergutmachung betreiben

Für den BVB geht es gegen Union im Wiedergutmachung. „Ein anderes Gesicht“ seines Teams erwartet daher auch Terzic. „Wir gehen offen und ehrlich damit um und analysieren das hart, scharf und kritisch. Wir müssen dringend ein paar Dinge ändern und umstellen, um daraus zu lernen, damit das morgen nicht noch einmal passiert“, betonte der 40-Jährige . Mit einem Sieg würden die Dortmunder die Köpenicker in der Tabelle auf Distanz halten.

So spielt der BVB: Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Guerreiro - Can - Adeyemi, Bellingham, Brandt, Malen - Haller

Weitere News und Hintergründe zum BVB

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB