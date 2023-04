BVB-Trainer Terzic warnt vor VfL Bochum: brandgefährlich

Dortmund. Am Freitag stehen Borussia Dortmund und der VfL Bochum sich in einem Schicksalsspiel gegenüber. Das sagte BVB-Trainer Edin Terzic auf der PK.

Das Ruhrpott-Derby leitet den 30. Spieltag ein. Begeisterung und Anspannung sind fühlbar im Umfeld des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Die Chance, Deutscher Meister zu werden – sie ist so groß wie lange nicht mehr. Nun gastiert der Titelfavorit am Freitagabend (20.30 Uhr) beim Lokalrivalen VfL Bochum.

Dortmund ist Spitzenreiter, kann seit dem Sieg gegen Frankfurt und der Niederlage der Bayern in Mainz aus eigener Kraft Meister werden. Bochum liegt auf Platz 15, hat es selber in der Hand, den Klassenerhalt zu schaffen. Der BVB geht mit einem 4:0-Sieg gegen Frankfurt gestärkt, der VfL nach einem 1:5 gegen Wolfsburg angeschlagen ins Derby. BVB-Trainer Edin Terzic gibt Einsichten in die Geschehnisse vor dem Revier-Kracher.

Die BVB-PK im Live-Ticker

13 Uhr: es geht los, Trainer Edin Terzic hat vor den Journalisten Platz genommen.

13:01 Uhr: Terzic zum Personal: „Es kommt kein Spieler im Vergleich zu letzter Woche zurück. Nico Schlotterbeck steht morgen nicht zur Verfügung. Soumi Coulibaly konnte in den letzten Tagen auch nicht mittrainieren und fehlt ebenfalls morgen."

13:03 Uhr: Terzic: „Es ist ein Revierderby. Wir können uns an das Pokal-Spiel in Bochum unter Flutlicht erinnern, die Atmosphäre ist hitzig. Es wird eine schwierige Aufgabe, aber wir gehen mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen in die Partie.“

13:04 Uhr: „Der wichtigste Schritt ist immer der nächste. Wir sind gut gewappnet und die Jungs haben in der Woche gut trainiert. Wir können unsere Situation morgen verbessern, das geht aber nur, wenn wir drei Punkte einfahren.“

13:05 Uhr: Über Gegner Bochum: "Sie spielen einen sehr intensiven Fußball, haben feste Muster und legen einen großen Schwerpunkt auf Standards. Bochum kommt immer wieder über ihren Zielspieler im Sturm, der die Bälle dann auf schnelle Außen ablegt. Viele Teams haben sich dort schwergetan."

13:06 Uhr: "Die Bochumer sind sehr effektiv bei offensiven Standards. Da entsteht ein hoher Anteil der Treffer, das ist nicht leicht zu verteidigen. Da sind sie einfach extrem gefährlich. Wenn sie dann ein Tor erzielen und mit dieser Euphorie weiterspielen - dann wird es sehr schwer."

13:07 Uhr: Terzic: "Wettbewerbsübergreifend haben wir die letzten fünf Auswärtsspiele nicht gewonnen. Könnten wir auswärts aber gar nicht siegen, wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Wir können es und müssen es auch in den letzten beiden Auswärtsspielen durchziehen, um unsere Ziele zu erreichen.

„Wir freuen uns darauf, dass es jetzt um die Wurst geht. Wir wollen zeigen, dass wir bereit sind, die letzten Schritte zu gehen, um dann am Ende gemeinsam zu feiern."

13:08 Uhr: Über die Ausgabe des meister-Ziels: "Ich möchte nicht darüber reden, Deutscher Meister zu werden. Ich möchte, dass wir daran arbeiten, dass wir es zeigen. Mir ist egal, wie darüber von den Spielern geredet wird - wir müssen zeigen, dass wir es wollen."

13:10 Uhr: Terzic spricht über Konstanz, die es braucht, um den Titel zu holen: "Wir dürfen nicht nur von ein, zwei Leuten abhängig sein. Was ist, wenn die ausfallen? Wir müssen als Team funktionieren, Konstanz als Mannschaft auf den Platz bringen."

13:11 Uhr: Stichwort Konstanz - da bemängelt der Trainer die Gegentreffer. "Wir dürfen nicht weiter so viele Gegentore kassieren. Auch wenn es zuletzt besser geworden ist, sind wir noch lange nicht da, wo ich hin will."

13:15 Uhr: Ob es Kartenwünsche von Freuden und Familienmitgliedern gab für das Derby? "Ich habe mich schon lange entschieden, so etwas nicht zu berücksichtigen", sagt Terzic. "Ich habe Leute in meiner Familie, die sich darüm kümmern. Und meine Freunde wissen eh, dass für mich nur das Spiel zählt, dass ich mich derzeit nur darauf konzentriere."

13:19 Uhr: Die PK ist beendet.

