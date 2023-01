BVB droht gegen Augsburg der Ausfall von Kapitän Marco Reus

Der BVB und Schalke starten in die Restrunde. In unserem Podcast Fußball Inside diskutieren wir über die Chancen der beiden Revierklubs.

Podcast: So sieht es vor dem Start beim BVB und Schalke aus

Dortmund. Borussia Dortmund trifft am Sonntag auf den FC Augsburg. BVB-Trainer Edin Terzic sprach heute bei der PK. Der Live-Ticker aus Dortmund.

Der BVB startet am Sonntag seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga. Nach zwei enttäuschenden Niederlagen vor der WM-Pause rutschte Borussia Dortmund auf den sechsten Platz ab. Zu wenig für die Ansprüche des Revierklubs.

BVB-Kapitän Marco Reus ist krank

An diesem Sonntag (15:30 Uhr, Sky) trifft der BVB im ersten Spiel nach der langen Unterbrechung auf den abstiegsbedrohten FC Augsburg. Eine Pflichtaufgabe für das Team von Trainer Edin Terzic, der am Freitag bei der Dortmunder Pressekonferenz auf dem Podium saß. Terzic sprach über die Personalie Moukoko und die Lage vor dem Augsburg-Spiel. Es droht ein überraschender Ausfall. Kapitän Marco Reus ist seit einigen Tagen krank und konnte in dieser Woche noch nicht trainieren.

Die BVB-PK im Live-Ticker zum Nachlesen

12:49 Uhr: Damit endet die BVB-PK. Vielen Dank für Ihr Interesse!

12:47 Uhr: Terzic über Moukoko: "Wir freuen uns, dass es zeitnah Klarheit geben wird. Youssoufas Entwicklung hätten ihm die wenigsten zugetraut. Ich freue mich über jeden Tag, an dem ich mit ihm arbeiten darf. Er ist jemand, der immer 100 Prozent gibt. Ich glaube schon, dass es nicht leicht war für ihn in den letzten Monaten. Es ging alles sehr schnell, dann kam noch die WM. Wir sehen sehr viel Potential in ihm."

12:45 Uhr: BVB-Trainer Terzic über den Gegner FC Augsburg: "Es kamen einige neue Spieler, was es für uns nicht leichter macht, da wir nicht genau wissen, was sie planen. Die letzten sieben Spielen haben sie nicht gewonnen, aber es waren immer sehr enge Partien. Sie haben es Leipzig und Bayern schwer gemacht. Da müssen wir gewarnt sein."

12:43 Uhr: Terzic über den Konkurrenzkampf: "Wir hoffen, dass das anhält. Wir sind froh, dass wir wieder harte Entscheidungen müssen. Es gibt einen harten internen Wettkampf. Jeder muss sich empfehlen."

12:39 Uhr: Terzic über das mögliche Haller-Comeback: "Sebastien hat sich sehr gut präsentiert. Wir sind stolz auf ihn, wie er sich durchgekämpft hat. Ob er von Beginn an spielt, oder eingewechselt wird, ist noch offen. Wir freuen uns, dass er uns wieder zur Verfügung steht. Wenn er spielt, wird das ein sehr emotionaler und magischer Moment."

12:36 Uhr: Zur Vorbereitung: "Es war eine lange Pause, sowas gab es noch nie. Natürlich freuen wir uns. Wir haben keine Lust mehr, uns die Tabelle so anzugucken. Wir haben einiges wiedergutzumachen." Zur Vorbereitung: "Wir haben durch die Rückkehr einiger Spieler mehr Optionen, haben einen neuen Co-Trainer, der uns sehr weiterhilft. Es tut uns sehr leid für Peter Herrmann, der aus gesundheitlichen Gründen aufhören müsste. Wir wünschen ihm alles Gute und sind immer für ihn da."

BVB-Trainer Edin Terzic trifft mit seinem Team auf den FC Augsburg. Foto: firo

12:35 Uhr: Terzic über Zugang Julian Ryerson: "Er ist ein ganz toller Typ, der super angekommen ist bei uns." Zu seiner Rolle beim BVB, da Dortmund im Gegensatz zu Union Berlin mit einer Viererkette agiert: "Er fühlt sich auf allen vier Außenpositionen wohl, sowohl offensiv als auch defensiv. Er wird uns sehr helfen."

12:33 Uhr: Terzic über das Personal: Nur Morey und Meunier fehlen der Borussia am Sonntag. Emre Can sei angeschlagen. Marco Reus war die ganze Woche krank, konnte noch nicht trainieren.

#Terzic zum Personal: „Viele Spieler sind nach Verletzungen zurückgekommen. Mateu #Morey und Thomas #Meunier werden definitiv ausfallen. Ein paar Jungs sind etwas angeschlagen. Marco #Reus war leider die gesamte Woche krank.“ #BVBFCA pic.twitter.com/4vU1g5ynfO — Borussia Dortmund (@BVB) January 20, 2023

12:31 Uhr: Hallo aus Dortmund. Es geht los. Trainer Edin Terzic beantwortet die Fragen der Medienvertreter.

Weitere News rund um den BVB

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB