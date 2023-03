Live! BVB-PK vor dem Derby auf Schalke: So steht es um Marco Reus

Dortmund. Nach dem Aus in der Champions League wartet das Derby beim Erzrivalen Schalke 04 auf den BVB. Heute spricht Trainer Edin Terzic bei der BVB-PK.

Am Samstag (18:30 Uhr, Sky) treffen in der Fußball-Bundesliga der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund aufeinander. Es ist das 100. Bundesliga-Duell der beiden Rivalen aus dem Revier. Für die Fans ist es stets ein emotionales Duell. Besondere Brisanz verspricht dieses Mal die sportliche Ausgangslage. Die Schalker stehen weit unten in der Tabelle und kämpfen in dieser Saison gegen den Abstieg. Die Dortmunder stehen zusammen mit dem FC Bayern ganz oben und hoffen auf die Meisterschaft.

Personalprobleme beim BVB: Brandt fällt aus, Reus fraglich

Ausgerechnet vor diesem so wichtigen Spiel plagen den BVB Personalprobleme. Offensivspieler Julian Brandt fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses definitiv aus. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Zudem ist der Einsatz von Marco Reus im Revierderby gefährdet. Dem Kapitän macht ein grippaler Infekt zu schaffen. Ob es für einen Einsatz am Samstag auf Schalke reicht? Darüber könnte Edin Terzic heute informieren. Ab 12:30 sitzt der Dortmunder Trainer bei der BVB-PK auf dem Podium. Wir sind live dabei.

Für den BVB ist der Ausfall von Julian ein herber Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft. Der Nationalspieler war einer der stärksten Spieler im Team von Trainer Edin Terzic und konnte bereits fünf Scorerpunkte in den bisherigen sechs Rückrundenspielen sammeln. Zwischenzeitlich hatte Brandt sogar in vier Spielen nacheinander getroffen.

BVB-Kapitän Marco Reus ist vor dem Derby auf Schalke angeschlagen. Foto: AFP

BVB fliegt unglücklich aus der Champions League

Zudem müssen die Dortmunder das bittere Aus in der Champions League verdauen. Ein umstrittener Elfmeter von Chelsea-Profi Kai Havertz besiegelte am Dienstag den K.o. des BVB und das Ende der Siegesserie.

