Live! FC Bayern führt - 1:0 durch Ex-Schalker Choupo-Moting

München. Gipfeltreffen in der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern empfängt Union Berlin. Bei einem Remis bliebe der BVB vorne. Das Spiel im Live-Ticker.

Kingsley Coman steht beim FC Bayern München im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin wieder in der Startformation. Der französische Flügelstürmer hatte bei der Niederlage in Mönchengladbach vor einer Woche angeschlagen gefehlt. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bietet am Sonntag in der Allianz Arena in der Offensive außerdem Geburtstagskind Jamal Musiala (20), Kapitän Thomas Müller und Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting auf.

FC Bayern gegen Union Berlin: Das Spiel im Live-Ticker

In der Defensive darf überraschend Josip Stanisic beginnen, Winterzugang Joao Cancelo sitzt auf der Ersatzbank. „Wir brauchen noch einen verteidigenden Spieler hinten“, erklärte Nagelsmann vor dem Anpfiff beim Streamingdienst DAZN: „Wir hätten noch ein bisschen offensiver aufstellen können, wollten aber auch noch ein bisschen was in der Hinterhand behalten.“

Und die Münchner hätten auch genug Offensivspieler auf dem Platz. Nach mehr als drei Monaten Verletzungspause zählt Stürmerstar Sadio Mané erstmals wieder zum Münchner Kader.

Mehr BVB-News

BVB eroberte am Samstag Platz eins

Union-Trainer Urs Fischer baut seine Elf drei Tage nach dem kraftraubenden Weiterkommen in der Europa League gegen Ajax Amsterdam auf drei Positionen um. Union wartet nach bislang sieben Partien noch auf den ersten Ligasieg gegen die Bayern. Der deutsche Rekordmeister könnte mit einem Heimerfolg Borussia Dortmund wegen der besseren Tordifferenz wieder von Platz eins verdrängen. „Nicht vorentscheidend, aber sehr wichtig“ sei die Partie, betonte Nagelsmann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB