Live! BVB startet in Bremen mit Moukoko statt Haller

Bremen. Beim BVB steht Youssoufa Moukoko wieder in der Startelf, weil Sebastien Haller eine Pause bekommt. Ein Führungsspieler sitzt nur auf der Bank.

Die eine oder andere Überraschung war dabei, als Borussia Dortmund rund eine Stunde vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder Bremen die Aufstellung bekanntgab. So saß Sebastien Haller erst einmal auf der Bank, vermutlich wäre die Belastung durch drei Startelfeinsätze innerhalb einer Woche noch zu hoch, nachdem der Stürmer wegen seiner Hodenkrebs-Diagnose ein halbes Jahr gefehlt hatte. Stattdessen beginnt Youssoufa Moukoko.

Raphael Guerreiro darf wieder auf der linken Abwehrseite ran

Auf der linken Angriffsseite spielt Giovanni Reyna anstelle von Jamie-Bynoe-Gittens, der beim 2:1-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale beim VfL Bochum enttäuscht hatte. Und noch drei weitere Wechsel gibt es: Raphael Guerreiro darf wieder auf der linken Abwehrseite ran, Julian Ryerson rutscht nach rechts, wo Marius Wolf fehlt. Der hatte sich gegen Bochum an der Schulter verletzt, und im Training vor der Abfahrt nach Bremen am Freitag hatte sich gezeigt, dass ihn die Blessur zu sehr einschränkte – daher war er in Dortmund geblieben.

Kapitän Reus rutscht wieder in die Startelf, dafür muss Özcan zunächst auf der Bank sitzen. Und Nico Schlotterbeck beginnt anstelle von Mats Hummels in der Innenverteidigung. Außenspieler Karim Adeyemi fehlt gesperrt, nachdem er beim 5:1-Sieg gegen den SC Freiburg seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte – wie schon im Pokalspiel gegen Bochum muss der Nationalspieler zuschauen.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund - hier geht es zum Live-Ticker:

Bremen - Dortmund

Fünf Wechsel also – an sechs Spielern hält BVB-Trainer Edin Terzic also fest: Gregor Kobel bleibt im Tor, Niklas Süle verteidigt neben Schlotterbeck, der bereits erwähnte Ryerson spielt rechts hinten, Emre Can gibt den alleinigen Mittelfeld-Abräumer, Julian Brandt den Rechtsaußen und Jude Bellingham agiert im Zentrum.

Auf der Bank sitzen neben Özcan, Hummels, Bynoe Gittens und Haller Ersatztorhüter Alexander Meyer sowie Mahmoud Dahoud, Anthony Modeste, Donyell Malen und Thomas Meunier.

