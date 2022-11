Borussia Dortmund: Marco Reus droht erneut auszufallen

Dortmund. Borussia Dortmund muss beim Spiel beim VfL Wolfsburg eventuell auf Marco Reus verzichten. Der Kapitän brach am Sonntag das Training ab.

Nach dem 3:0-Sieg gegen den VfL Bochum ist Borussia Dortmund bereits am Dienstagabend wieder gefordert. Um 18.30 Uhr gastiert das Team von Edin Terzic beim VfL Wolfsburg, der am Wochenende ebenfalls 3:0 in Mainz gewann.

Verzichten muss der BVB in Niedersachsen womöglich erneut auf Kapitän Marco Reus, der am Samstag ein 25-Minuten-Comeback feierte. Reus brach am Sonntag das Training ab, am heutigen Montag soll er allerdings schon wieder ein besseres Gefühl gehabt haben. Ob er mit nach Wolfsburg fährt, soll die nächste Trainingseinheit klären.

Die Pressekonferenz von BVB-Coach Edin Terzic vor dem Spiel im Live-Ticker

12:41 Uhr: Das war es von der Pressekonferenz. Alle weiteren Infos lesen Sie später auf waz.de

12:39 Uhr: Julian Brandt ist seit Wochen in guter Form. "Julian hat aktuell die beste Form, seit er bei uns ist. Er ist total fit, hat in seinem persönlichen Umfeld umgestellt im Bereich der Ernährung. Ich finde, er fühlt sich sehr frisch und wohl. Wir haben mitbekommen, was in den letzten Wochen, Monaten und Jahren über Julian geschrieben wurde. Er hat sich richtig reingekämpft in die Saison. Er wirkt sehr stabil und wir sind sehr froh mit der Form, die er derzeit hat."

12:37 Uhr: Warum spielt Dortmund selten mit zwei Spitzen? "In Kopenhagen haben wir das erste Mal mit zwei Spitzen gespielt. Bei Union Berlin waren es drei Stürmer. Es geht immer darum, eine gewisse Stabilität zu bekommen. Wir sind in der Lage, auf gewisse Situationen uns anzupassen und flexibel zu sein. Das mussten wir durch die Ausfälle in nahezu jeder Woche zu häufig sein. Es geht darum, die Dinge, die wir gezeigt haben, zu automatisieren. Gewisse Angriffsschemen, wenn jeder seine Rolle und Aufgabe kennt. Gegen Bayern haben wir auch in der Endphase auf Doppelspitze umgestellt."

12:36 Uhr: Wie wichtig ist es, den Lauf vor der Pause beizubehalten? "Die neun Punkte waren das große Ziel. Wir wollen sie erreichen, jetzt sind es noch sechs. Die wollen wir haben, um uns dann die Tabelle zwei Monate angucken zu können, ohne Einfluss zu nehmen. Es wird sich nicht verändern, dass wir um alle Punkte kämpfen wollen."

12:35 Uhr: Wolfsburg habe sich in den letzten Spielen auf eine 4141-Formation festgelegt. "Sie fühlen sich sehr wohl in dem System und haben sehr viel Tempo auf dem Platz. Sie sind die sprintstärkste Mannschaft der Liga. Wir wollen die Räume für sie so klein wie möglich halten."

12:34 Uhr: Moukoko ein WM-Thema? "Das ist nicht meine Aufgabe. Wir haben grenzenloses Vertrauen in ihn. Er wird in diesem Monat 18. Wir freuen uns über seine Entwicklung, aber wir können nicht beeinflussen. Wenn jemand Stürmer ist bei Borussia Dortmund, jung ist, deutsch und Tore schießt, wird er immer ein Thema für die Nationalmannschaft sein."

12:33 Uhr: Nun geht es um Moukoko und dessen Vertragssituation. "Ich führe diese Gespräche nicht mit ihm, sondern versuche ihn besser zu machen. Er hat in den letzten Wochen viele Fortschritte gemacht. Er singalisiert uns, dass er sich sehr wohl fühlt und ich bin zuversichtlich, dass er den Weg weiter macht.

12:32 Uhr: Ist Wolfsburg derzeit eine Wundertüte? "Sie stehen nicht mehr unten drin, hatten keinen einfachen Start. Seit dem fünften Spieltag haben sie sich deutlich stabilisiert, sind eine der formstärksten Mannschaften. Sie machen in den letzten Wochen einen sehr guten und stabilen Eindruck. Niko Kovac macht da einen richtig guten Job. Die letzten Spiele waren nicht leicht, aber sie haben sehr erfolgreich und gut Fußball gespielt. Wir haben in den letzten Wochen bewiesen, dass wir diese Aufgaben bewältigen können."

12:31 Uhr: Wie sieht das Personal vor Wolfsburg aus? "Marco Reus musste gestern das Training abbrechen.Heute sah es nicht ganz so schlimm aus, aber wir müssen schauen, ob er gleich wieder auf dem Trainingsplatz steht. Ansonsten ist der Kader gleich."

12:30 Uhr: Terzic wird zum Los FC Chelsea befragt. "Chelsea ist eine Top-Mannschaft aus England, die vor zwei Jahren das CL-Finale gewonnen hat. Mit Pulisic und Aubameyang sind zwei Ex-Spieler da. Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Trainer Graham Potter, mit dem ich sehr gut befreundet bin. Wir freuen uns auf das Spiel - aber es ist ja erst nächstes Jahr so weit."

12:18 Uhr: Der BVB trifft im Achtelfinale auf den FC Chelsea. Edin Terzic wird sich ab 12.30 Uhr in der Pressekonferenz auch dazu äußern.

12:10 Uhr: Hallo zusammen. Bevor die PK beim BVB beginnt, blicken die Verantwortlichen gerade noch auf die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals. Hier geht es zu unserem Auslosungs-Ticker.

