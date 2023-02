Live! BVB-Trainer Terzic spricht vor dem Chelsea-Knaller

Dortmund. Mit breiter Brust geht Borussia Dortmund ins Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea. Das sagt Trainer Edin Terzic vor dem Spiel.

Sechs Spiele, sechs Siege. Die Bilanz von Borussia Dortmund im Jahr 2023 ist perfekt. Nun wollen die Schwarz-Gelben den Schwung aus der heimischen Liga mitnehmen und auch in der Champions League auf internationalem Parkett glänzen. Am Mittwoch (21 Uhr) steht das Achtelfinale des BVB gegen den FC Chelsea an. Dortmund kam als Gruppenzweiter ins Achtelfinale hinter Manchester City und ließ dabei den FC Sevilla und den FC Kopenhagen hinter sich. Für eine Hiobsbotschaft sorgte allerdings zu Wochenstart die Verletzung von Angreifer Youssoufa Moukoko, der aufgrund eines Anrisses des Syndesmosebandes rund sechs Wochen ausfallen wird.

Der FC Chelsea beendete die Gruppenphase zwar auf dem ersten Platz, hat aber in der heimischen Premier League große Probleme in diesem Jahr. In den letzten drei Partien gab es jeweils Unentschieden, als Tabellenneunter drohen die "Blues" das internationale Geschäft zu verpassen. Graham Potter, der in der Hinrunde den ehemaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel an der Stamford Bridge beerbt hatte, steht bereits in der Kritik. Im Winter griff Chelsea tief in die Tasche und gab mehrere hundert Millionen Euro unter anderem für Enzo Fernandez und Mykhaylo Mudryk aus. In der Pressekonferenz vor dem Spiel äußert sich BVB-Trainer Edin Terzic zum Spiel.

Live: Die Aussagen von Edin Terzic auf der Pressekonferenz von Borussia Dortmund

11:30 Uhr: Hallo aus Dortmund. Um 12.30 Uhr findet die Pressekonferenz des BVB vor dem CL-Spiel gegen den FC Chelsea statt. Wir tickern die wichtigsten Aussagen hier.

Lesen Sie auch zu Borussia Dortmund:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB