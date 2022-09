BVB muss gegen Kopenhagen auf Malen und Adeyemi verzichten

Dortmund. Borussia Dortmund trifft in der Champions League auf den FC Kopenhagen. Was sagt Trainer Edin Terzic? Wir tickern die Pressekonferenz live.

Am Dienstag startet Borussia Dortmund in die neue Saison der Champions League. Erster Gegner ist der FC Kopenhagen (18.45 Uhr/Prime). Für den BVB ist das bereits ein entscheidendes Spiel, warten in der Gruppe in Manchester City und dem FC Sevilla noch hochkarätige Gegner auf das Team von Trainer Edin Terzic.

Vor dem Duell mit dem dänischen Meister spricht der 39-Jährige am Montagmittag über die Personalsituation und erklärt, wie die Dortmunder Kopenhagen besiegen können. Wir tickern die Pressekonferenz ab 13 Uhr live!

17 Uhr: Nun herrscht Gewissheit: Fehlen werden dem BVB gegen Kopenhagen Donyell Malen und Karim Adeyemi. Sie haben im Abschlusstraining am Montag gefehlt.

13.13 Uhr: Reus: "Wenn du weißt, du hast eine gute Defensive und eine von den zwei Torchancen nutzt, hast du eine gute Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Wir waren in den richtigen Räumen, haben sie nicht zum Abschluss kommen lassen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Mannschaft."

13.12 Uhr: Edin Terzic auf die Frage, ob er die viele Champions-League-Debütanten bremsen müsse: "Der BVB, in den wir uns verliebt haben, steht für Vollgasfußball. Da tritt man nicht so oft auf die Bremse."

13.11 Uhr: Edin Terzic hat hingegen bei U19-Trainer Mike Tullberg nachgefragt. "Sie haben eine gute, erfahrene Achse im Zentrum", weiß der BVB-Coach. Auf den Flügeln habe Kopenhagen viele Talente aus Skandinavien, die hungrig seien. "Sie haben viele spannende Abläufe, sind aggressiv und können diszipliniert verteidigen."

13.09 Uhr: Tipps von seinen ehemaligen dänischen Mitspielern Jacob-Bruun Larsen und Thomas Delaney hat sich Reus nicht geholt. "Dass es eine gefährliche Mannschaft ist wissen wir."

13.06 Uhr: Durch die neuen Uefa-Regeln sind Stehplätze erlaubt. Bringt die volle Südtribüne einen Heimvorteil? "Die internationalen Vereine kennen es noch nicht. Wir freuen uns riesig. Hoffentlich wird es ein Spektakel", sagt Reus. "Für uns ist wichtig, da weiterzumachen, wo wir in den vergangenen beiden Spielen aufgehört haben."

13.05 Uhr: "Wir wollen besonders in den Pokal-Wettbewerben einen besseren Eindruck machen als in der vergangenen Saison", meint Terzic.

13.03 Uhr: "In der Champions League gibt es keine Mannschaft, die es nicht verdient hätte. Kopenhagen wird mit sehr viel Euphorie in die Gruppenphase starten", sagt Terzic. Der dänische Meister war 2016 das letzte Mal qualifiziert.

13 Uhr: Zunächst geht es um das Personal. Donyell Malen und Karim Adeyemi steigern ihr Pensum, ob sie mitspielen können, sei noch offen, sagt Terzic. Ein Einsatz von Raphael Guerreiro sei wahrscheinlicher.

12.45 Uhr: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker zur Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen. Auf dem Podium nehmen Trainer Edin Terzic und Kapitän Marco Reus Platz. In 15 Minuten geht es los.

