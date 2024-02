Live-Ticker: BVB-U19 heute gegen MSK Zilina in Youth League

Zilina. Borussia Dortmunds U19 tritt in den Play-offs der Youth League an. Mit Paris Brunner an Bord geht es zu einem Außenseiter. Der Ticker.

Mit Sturm-Juwel Paris Brunner, aber ohne mehrere andere Top-Talente will die U19 von Borussia Dortmund heute ins Achtefinale der Youth League einziehen. Gegner ist der slowakische Außenseiter MSK Zilina, der in seinem Stadion am Mittwoch (16.30 Uhr, hier im Live-Ticker) bis zu 11.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.

„Wir freuen uns auf ein ganz spezielles Duell“, sagte BVB-Trainer Mike Tullberg, der auf Angreifer Brunner setzen muss. Denn Julian Rijkhoff ist ja zu Ajax Amsterdam gewechselt. In der Abwehr fehlen den Dortmundern Hendry Blank (zu Red Bull Salzburg) und der verletzte Filippo Mane.

MSK Zilina gegen BVB in der Youth League: Hier geht es zum Ticker

Mit einem Sieg in den Play-offs würde sich Dortmund für das Achtelfinale qualizieren, dass am Freitag in Nyon ausgelost wird. Zweimal kam der BVB in diesem Wettbewerb ins Viertelfinale, in der vergangenen Saison scheiterte man am kroatischen Spitzenklub Hajduk Split.

Vor dem Spiel: Borussia Dortmund spielt beim ostslowakischen Verein MSK Zilina um den Einzug ins Youth League Achtelfinale. Anstoß ist um 16.30 Uhr. Dann starten wir mit dem Live-Ticker. So spielt der BVB: Lisewski - Korzynietz, Posadas, Meiser, Rashidi - Wätjen, Lubach, Krevsun - Onofrietti, Brunner, Bamba

1.Minute: Das Spiel in der Slowakei ist angepfiffen. Der BVB spielt in den schwarzen Auswärtstrikots.

9. Minute: Erste große Chance für den BVB! Samuel Bamba setzt sich auf der rechten Seite durch und zieht im Strafraum ab. Zilinas Torwart ist rechtzeitig in der Ecke und kann den strammen Schuss entschärfen.

11. Minute: Nächste Möglichkeit für Dortmund. Bamba flankt auf Brunner. Der U17-Weltmeister will abschließen, trifft den Ball nicht richtig. Krevsun kommt im Strafraum nicht mehr dran. Guter Start für den BVB.

