Live! 3:2 für die Bayern - schafft der BVB den Ausgleich?

München. Im Supercup beim FC Bayern nimmt BVB-Trainer Lucien Favre sechs Änderungen vor. Nach langer Leidenszeit ist auch der Kapitän dabei.

Sonderlich populär ist der Termin nicht, zumindest bei Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre: Die Saison hat längst begonnen, ein DFB-Pokal- und zwei Bundesligaspiele sind bestritten, und nun muss man mitten in der Woche im Supercup beim FC Bayern ran – die erste von vielen Englischen Wochen, die noch kommen werden.

Kein Wunder also, dass Favre in der Partie in München auf Rotation setzt, dass er sich bemüht, die Belastung für seine Profis zu verteilen. Und so kommen Marco Reus, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Felix Passlack und Thomas Delaney zu ihrem Startelf-Debüt. Für Reus ist es das erste Mal seit 239 Tagen, dass er wieder in einem Pflichtspiel beginnt – so lange hatte dem BVB-Kapitän eine hartnäckige Sehnenverletzung im Adduktorenbereich zugesetzt.

BVB: Änderungen im Tor, Dreierkette bleibt

In der Defensive gibt es nur eine Änderung: Marwin Hitz ersetzt im Tor Roman Bürki, der wegen eines Atemweginfekts in Dortmund geblieben war – wie auch Jadon Sancho. Die Dreierkette aber bilden wie gehabt Emre Can, Mats Hummels und Manuel Akanji – auch weil Favre hier niemanden hat, den er hineinrotieren könnte – durch die Verletzung von Dan-Axel Zagadou ist die Personaldecke gefährlich dünn.

Weiter vorne sieht es schon anders aus: Nur Thomas Meunier auf dem rechten Flügel und Erling Haaland im Sturmzentrum behalten ihre Plätze. Die Positionen im Zentrum vor der Abwehr nehmen Delaney und Dahoud ein, auf dem linken Flügel darf sich Felix Passlack versuchen, der hier im Bundesliga-Auftaktspiel einen sehr ordentlichen Eindruck gemacht hatte.

Bellingham, Witsel und Reyna beim BVB auf der Bank

Und vorne dürfen sich Marc Reus und Julian Brandt zeigen, die zuletzt – im Fall Reus fitnessbedingt – stets auf der Bank saßen. Auf der Bank sitzen U23-Torhüter Stefan Drljaca, Raphael Guerreiro, Nico Schulz, Reinier, Jude Bellingham, Lukasz Piszczek, Marius Wolf, Axel Witsel und Giovanni Reyna.

Das sind die Aufstellungen:

FC Bayern: Neuer - Pavard , Süle , Javi Martinez , Hernandez - Kimmich , Tolisso , Coman , Müller , Davies - Lewandowski

BVB: Hitz - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Delaney, Dahoud, Passlack - Reus, Brandt - Haaland​

Bayern München - Borussia Dortmund