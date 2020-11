Live! 3:0! Haaland-Doppelpack - BVB hat alles im Griff

Brügge. Der BVB stürmt in der Champions League dem zweiten Sieg im dritten Spiel entgegen. In Brügge überzeugen die Dortmunder im ersten Durchgang.

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre mischt seine Mannschaft für das Champione-League-Spiel beim FC Brügge am Mittwochabend wieder einmal ordentlich durch: Fünf Änderungen nimmt der Schweizer gegenüber dem 2:0-Sieg bei Arminia Bielefeld vor. Mats Hummels fehlt verletzt, Marco Reus, Jadon Sancho, Felix Passlack und Jude Bellingham nehmen auf der Bank Platz. Dafür beginnen Axel Wisel, Mahmoud Dahoud, Giovanni Reyna, Raphael Guerreiro und Erling Haaland, der in Bielefeld wegen Knieproblemen gefehlt hatte. Rotation wird beim BVB weiter großgeschrieben angesichts des engen Programms.

Taktisch setzt Favre auf die zuletzt bewährte Formation, auch ohne Hummels also auf eine Viererkette in der Abwehr - die personell arg gebeutelt ist: Neben Hummels fehlen Dan-Axel Zagadou (Knieverletzung) und Emre Can nach einem positiven Corona-Test. Den Platz neben dem einzig verbliebenen gelernten Innenverteidiger Manuel Akanji nimmt Mittelfeldspieler Thomas Delaney ein, der dank seiner Kopfball- und Zweikampfstärke dafür am besten geeignet scheint. Rechts verteidigt Thomas Meunier, der fünf Jahre für Brügge spielte, links Raphael Guerreiro. Das Tor hütet wie gehabt Roman Bürki.

Das Zentrum besetzen Witsel und Dahoud, für die Kreativität im Spiel sollen Reyna, Julian Brandt und Thorgan Hazard sorgen - und für die Tore ist Haaland zuständig. Zuletzt hatte sich Hummels ja auch in diesem Bereich verdient gemacht, nach einem Tor im Derby hatte er gleich zwei in Bielefeld erzielt.

Die Dortmunder Bank ist hochkarätig besetzt: Neben Sancho, Reus, Bellingham und Passlack sitzen dort die Ersatztorhüter Luca Unbehaun und Stefan Drljaca sowie Mateu Morey, Nico Schulz, Reinier, Lukasz Piszczek, Ansgar Knauff und Tobias Raschl.

Der BVB braucht in Brügge einen Sieg, um die Chance auf das Weiterkommen zu vergrößern - bislang steht in der Königsklasse eine Niederlage bei Lazio Rom (1:3) und eine Sieg gegen Zenit St. Petersburg (2:0) zu Buche.

