Live! Terzic mit Systemwechsel - BVB bei PSG ohne echten Neuner

Paris. Der BVB startet heute in die neue Champions-League-Saison. Die Aufgabe bei PSG könnte kaum schwerer sein. Das BVB-Spiel im Live-Ticker.

Borussia Dortmund ist gleich zu Beginn der Gruppenphase in der Champions League mächtig gefordert. Der Fußball-Bundesligist tritt heute (21 Uhr/Amazon Prime) beim Titel-Mitfavoriten Paris Saint-Germain um Superstar Kylian Mbappé und den ehemaligen Dortmunder Ousmane Dembélé an.

PSG gegen BVB: Die Champions League heute im Live-Ticker

Weitere Gegner in der vermeintlich schwersten Gruppe F sind Newcastle United und AC Mailand. Trotz der Außenseiterrolle hofft Sportdirektor Sebastian Kehl auf einen erfolgreichen Start: „Wir wissen, was uns erwartet. Nichtsdestotrotz fahren wir mit breiter Brust nach Paris und wollen da etwas mitnehmen.

BVB: Niclas Füllkrug auf der Bank

Dass der Respekt vor dem französischen Starensamble dennoch groß ist, zeigt die Startformation, die BVB-Trainer Edin Terzic im Prinzenpark auf den Rasen schickt. Dortmund spielt mit einer Fünferkette aus Julian Ryerson, Nico Schlotterbeck, Mats Hummels, Niklas Süle und Marius Wolf. Emre Can ist alleiniger Sechser, Julian Brandt und Marcel Sabitzer dürften leicht vorgerückt agieren. Vorne soll es eine Doppelspitze bestehend aus Karim Adeyemi, der sich seit geraumer Zeit im Formtief befindet, und Donyell Malen richten.

Steht in der Kritik: BVB-Nationalspieler Karim Adeyemi. Foto: firo

Terzic wechselte damit das System. Beim befreienden 4:2-Erfolg am Samstag in Freiburg war der BVB mit zwei Angreifern deutlich gefährlicher. Da allerdings hatte Dortmund in Niclas Füllkrug einen robusten, großgewachsenen Neuner mit auf dem Platz. Der 30-Jährige, der zuletzt aufgrund einer Muskelverletzung nur eingeschränkt trainieren konnte, sitzt wie Sebastien Haller auf der Bank. Die ist prominent besetzt: Auch Marco Reus,Felix Nmecha, Gio Reyna und Youssoufa Moukoko sind in Paris Einwechseloptionen.

So spielt der BVB

Kobel - Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Süle, Wolf -Can - Brandt, Sabitzer - Malen, Adeyemi

Mehr BVB-News

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB