BVB: Entwarnung bei Can und Süle - zwei Fragezeichen

Dortmund Für Borussia Dortmund geht es am Samstag wieder um Punkte. Gegen den 1. FC Köln drohen zwei potentielle Leistungsträger auszufallen.

Nach dem lockeren Aufgalopp beim 6:1 gegen Schott Mainz in der ersten Runde des DFB-Pokals am vergangenen Wochenende steht für Borussia Dortmund nun wieder die Bundesliga auf dem Programm. Die Mannschaft von Edin Terzic bestreitet am Samstag das erste Topspiel der Saison, um 18.30 Uhr ist Anstoß gegen den 1. FC Köln, der sich am Montagabend in der Verlängerung bei Zweitligist VfL Osnabrück im DFB-Pokal durchsetzen konnte.

Bevor der erneute Anlauf auf die Deutsche Meisterschaft losgeht, äußerte sich Terzic in der Pressekonferenz über die Partie gegen den anstehenden Gegner. Dabei gab es Entwarnung bei den Personalproblemen. Julien Duranville, Thomas Meunier und Giovanni Reyna fallen weiterhin aus. Bei Niklas Süle und Emre Can sieht es gut aus, Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Karim Adeyemi und Felix Nmecha.

Die PK von Edin Terzic vor dem BVB-Spiel gegen den 1. FC Köln im Ticker zum Nachlesen

12:49 Uhr: Das war es von der Pressekonferenz. Vielen Dank, alle weiteren Infos gibt es auf www.waz.de/sport

12:48 Uhr: War das Drama vom letzten Spieltag ein Schlüsselerlebnis für die Mannschaft gemeinsam mit den Fans? "Wir sind unglücklich gewesen mit dem Ausgang der letzten Saison, waren aber unglaublich glücklich mit der Reaktion unserer Fans. Daraus wollen wir Kraft schöpfen. Dem müssen wir gerecht werden mit guten Leistungen. Wir wollen weiter wachsen, es ist richtig viel entstanden. Deshalb richten wir den Blick nach vorne."

12:47 Uhr: "Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität in der Mannschaft und besonders der Neuzugänge", sagt Terzic darauf angesprochen, dass einige Fans nicht sehr begeistert von den Transfers sind."

12:46 Uhr: Gibt es ein Profil für einen möglichen Abwehrspieler, der noch kommen könnte? "Wir wurden uns in den letzten Jahren in vielen Positionen viel zu ähnlich in den Spielern. Das wollten wir aufarbeiten und verbessern. Profile besprechen wir intern, Gerüchte sagen wir nichts zu."

12:45 Uhr: Wie weit sieht Terzic die Mannschaft? "Sie ist so weit, dass sie sich von Spiel zu Spiel steigern konnte. Wir waren mit den ersten 20 Minuten in Mainz nicht einverstanden. Wir haben das nicht so umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Als wir die Flügel für uns entdeckt haben, wurde es besser. Das macht uns zuversichtlich, dass die Dinge auch funktionieren. Wir haben sechs Tore erzielen können, in der ersten Runde des DFB-Pokals gab es in der Vergangenheit auch schon deutlich andere Leistungen. Wir wollen jetzt in der Liga den nächsten Schritt gehen, gegen Ajax Amsterdam haben uns viele Dinge gut gefallen. Jetzt müssen wir das am Samstag um 18.30 Uhr beweisen."

12:41 Uhr: Wie sieht es bei den BVB-Planungen bezüglich eines weiteren Stürmers aus? "Ich habe nicht gesagt, dass wir definitiv noch einen holen werden. Nur, dass es fahrlässig wäre, wenn wir uns nicht damit beschäftigen würden bis Ende des Transferfensters. Da geht es nicht nur um die Offensive. Wir sind sehr zufrieden mit der aktuellen Mannschaft und ich habe richtig Lust, mit diesem Team loszulegen in der Bundesliga."

12:40 Uhr: Erwartet Terzic in dieser Saison weitere Mannschaften außer Bayern und BVB im Titelrennen? "Im Laufe der letzten Saison war Union Berlin Tabellenführer, Leipzig hatte eine lange Siegesserie, Leverkusen hat eine tolle Aufholjagd gestartet. Wenn man sieht, was diesen Sommer passiert ist, viele Mannschaften haben viel investiert mit tollen Jungs und wahrscheinlich haben sich alle vorgenommen, sich zu verbessern. Das haben wir uns auch vorgenommen. Ich glaube, dass es eine spannende Saison wird, hoffentlich mit einem besseren Ausgang."

12:39 Uhr: Baumgart hatte sich über die kürzere Vorbereitungszeit échauffiert. Kann Terzic das verstehen? "Ich glaube, dass uns das auch oft passiert, dass wir einen Gegner haben, der unter der Woche kein Spiel hatte. Das sind Themen, die neben dem Platz bearbeitet sind. In unserem Trainerbüro müssen wir diese Herausforderungen annehmen. Ich bin mir sicher, dass die Pause Köln gereicht hat, fit genug zu sein."

12:36 Uhr: Wie ist der Eindruck von Terzic von Köln? "Ich glaube, dass der 1. FC Köln nicht nur auf das Pokalspiel reduziert werden sollte. Die Entwicklung, seit Steffen übernommen hat, ist gut. Sie haben ein paar wichtige Spieler und Persönlichkeiten verloren wie Hector, Horn und Skhiri. Sie haben Erfahrung damit, Spieler zu ersetzen. Sie sind ein unangenehmer Gegner, immer sehr mutig und hungrig. Sie schlagen die meisten Flanken, holen dadurch viele Standards raus. Wir freuen uns trotzdem auf die Aufgabe, wir wissen dass wir zuhause spielen und wissen, dass wir eine gute Leistung brauchen."

12:34 Uhr: 2023 hat der BVB die meisten Punkte geholt. Viele Tore geschossen, aber auch zu viele Gegentore kassiert. Was zieht der BVB daraus? "Wir müssen harte Arbeit investieren, die Sinne schärfen. Es ist nicht nur wichtig, ein Tor zu erzielen, sondern auch mal einen Sieg zu verteidigen. Das funktioniert meistens, indem man die Null hält. Wenn man die ganze Saison sieht, haben wir zu viele Gegentore kassiert. Auf Schalke, in Stuttgart oder gegen Mainz, wenn man da zwei, drei Gegentore kassiert, wird es irgendwann schwer, solche Spiele zu gewinnen." Terzic wünscht sich, unter 34 Gegentoren zu bleiben.

12:33 Uhr: Wie weit sieht Terzic Donyell Malen? "Donny war einer der torgefährlichsten Spieler der Rückrunde, er war an vielen Toren beteiligt, konnte viele Aktionen in der Offensive einleiten und beenden. Besonders gut tat ihm, dass er mal von der linken auf die rechte Seite gewechselt ist. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, nicht nur er hat einen großen Sprung gemacht, auch Karim Adeyemi. Ich glaube auch, dass Sebastien Haller ein großer Faktor ist, der die Jungs besser macht. Donny setzt die Dinge in der Vorbereitung weiter fort, er hat in den Vorbereitungsspielen richtig gute Aktionen gezeigt. Wir merken, dass er sich auch in anderen Bereichen des Spiels weiterentwickelt."

12:31 Uhr: Es geht gleich ums Personal. Julien Duranville, Thomas Meunier und Giovanni Reyna fehlen weiterhin definitiv. Niklas Süle musste im Pokal raus, konnte aber gestern trainieren. Auch bei Jamie Bynoe-Gittens und Mateu Morey sieht es erfreulich aus, sie sind im Plan. Bei Felix Nmecha und Karim Adeyemi gibt es noch zwei Fragezeichen, sie konnte nicht komplett mit trainieren. "Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass das klappen könnte." Emre Can hatte leichte Wadenprobleme, wird individuell noch einmal trainieren. Wahrscheinlich soll es auch bei ihm klappen.

12:30 Uhr: Los gehts!

12 Uhr: Hallo aus Dortmund. Um 12.30 Uhr beginnt die Pressekonferenz mit BVB-Trainer Edin Terzic vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln.

BVB: Weitere News und Hintergründe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB