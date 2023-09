Live! BVB gegen Hoffenheim - Dortmund wieder ohne Emre Can

Sinsheim. Der Kapitän sitzt auf der Bank: Borussia Dortmund tritt bei Hoffenheim ohne Emre Can an. Dem Sieger der Partie winkt Platz eins. Der Live-Ticker.

Nächster Rückschlag für Emre Can: Trainer Edin Terzic verzichtet auch im Bundesliga-Auswärtsspiel Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim auf seinen Kapitän. Der 29-Jährige sitzt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) zum zweiten Mal in Serie nur auf der Bank. Auch am vergangenen Samstag gegen den VfL Wolfsburg (1:0) vertraute Terzic bereits auf Salih Özcan.

TSG Hoffenheim gegen den BVB: Hier geht es zum Live-Ticker

Im Vergleich zum Sieg gegen Wolfsburg nimmt Terzic eine Änderung vor. Donyell Malen, bislang Dortmunds treffsicherster Spieler, rotiert für Jamie Bynoe-Gittens in die Startelf. Der 19-Jährige machte seine Sache vor Wochenfrist ordentlich und könnte im Laufe der Partie als Einwechseloption Einfluss nehmen. Marco Reus, Siegtorschütze gegen Wolfsburg, hingegen bleibt in der Anfangsformation. "Er hatte sich die Chance über gute Kurz-Einsätze verdient und hat die Chance wahrgenommen", sagte Trainer Terzic.

BVB könnte Tabellenführung übernehmen

Den Dortmundern winkt trotz eines durchwachsenen Saisonstarts die Tabellenführung, zumindest für eine Nacht. Am Samstag greifen dann Bayern München, Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart und RB Leipzig ins Geschehen ein. "Die Punkteausbeute ist eigentlich okay. Aber es fehlt ein bisschen Leichtigkeit und ein bisschen die Magie", sagte Terzic vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim, die nach fünf Spieltagen mit zwölf Zählern einen Punkt mehr hat als der BVB.

"Wenn man sieht, dass wir die ersten drei Spiele viel zu offen gestaltet haben und dann die letzten beiden Spiele sieht, sind wir auf einem guten Weg", sagte Terzic: "Wir wissen, dass wir noch Luft nach oben haben. Aber das werden wir auch noch hinbekommen, dass wir bald begeisternden Fußball spielen."

So spielt der BVB gegen Hoffenheim: Kobel - Bensebaini, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson - Özcan, Nmecha - Brandt, Reus, Malen - Füllkrug

