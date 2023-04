Live-Ticker Live! U19 des BVB spielt in Mainz um den Meistertitel

Mainz Die U19 des BVB kämpft um die Meisterschaft. Die Hoffnungen im Finale bei Mainz 05 ruhen vor allem auf Julian Rijkhoff. Das Spiel im Live-Ticker.

Die U19 von Borussia Dortmund hat die Chance auf den Titel-Hattrick: Nach 2019 und 2022 könnte die BVB-Nachwuchsmannschaft zum dritten Mal in Serie Deutscher Meister werden. Das Team von Trainer Mike Tullberg tritt an diesem Sonntag (11 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 an.

Es ist die Wiederauflage des Finals von 2009. Mainzer U19-Trainer war damals der heutige Bayern-Coach Thomas Tuchel. Vor 14 Jahren verloren die Dortmunder mit Mario Götze das Endspiel im Bruchwegstadion mit 1:2. Gelingt dem BVB heute die Revanche?

Die Hoffnungen ruhen vor allem auf Julian Rijkhoff. Der 18-jährige Niederländer erzielte im Halbfinale beim 4:0 über Hertha BSC alle Tore. In seinen bislang 28 Pflichtspielen in dieser Saison erzielte der Stürmer 25 Treffer. Dazu gab er noch sechs Vorlagen.

Hier geht es zum Live-Ticker von RevierSport:

