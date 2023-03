Liveblog! Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Streik im Nahverkehr, Polizei, Anreise, Straßensperren: Alle Topspiel-News

Dortmund. Das Spitzenspiel könnte zur Chaos-Veranstaltung werden: Der BVB empfängt heute RB Leipzig, doch der Nahverkehr liegt lahm. Alle aktuellen Infos.

Es ist das Topspiel am Freitagabend. Und schon jetzt ist klar, dass es auch ein chaotisches Duell wird. Borussia Dortmund empfängt heute RB Leipzig (20.30 Uhr), der BVB würde mit einem Sieg zumindest für knapp einen Tag die Tabellenführung der 1. Fußball-Bundesliga übernehmen. . An dieser Stelle wird es im Laufe des Tages alle Neuigkeiten rund um das BVB-Spiel geben.

Der BVB wies seine Fans schon in den vergangenen Tagen auf die Ausnahmesituation hin und warnte vor einem Verkehrschaos. Der ganztägige Warnstreik der Gewerkschaft ver.di werde die An- und Abreise „mit voller Wucht“ beeinträchtigen, schrieb der BVB und appellierte an alle Fans, sehr früh zum Stadion zu kommen.

BVB-Fans benötigen Höchstmaß an Geduld

Der Signal-Iduna-Park ist mit 81.365 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft. Normalerweise reisen mehrere Zehntausend Fans mit dem öffentlichen Personennahverkehr an, sie müssen diesmal auf Alternativen ausweichen. Eine Messe in der angrenzenden Westfalenhalle und zwei Großdemonstrationen im Stadtgebiet könnten die Lage verschärfen und die ohnehin stets entstehenden Staus verlängern. Fast zeitgleich findet in der Westfalenhalle neben dem Stadion auch noch ein Auftritt des Komikers Bülent Ceylan statt (19 Uhr).

„Borussia Dortmund hat in den vergangenen Tagen proaktiv alle relevanten Institutionen, die außerhalb des Stadions an der Durchführung von Großveranstaltungen beteiligt und für deren Ablauf verantwortlich sind, zu einem Austausch gebeten, um möglichst viele Informationen zusammenzutragen“, teilte der BVB mit. Fazit: Es könne zu Verkehrssituationen kommen, „die den Besuchern ein Höchstmaß an Geduld abverlangen und die zuständigen Institutionen möglicherweise zwingen werden, kurzfristig sehr unpopuläre Entscheidungen treffen zu müssen“.

Empfehlungen der Polizei

Die Polizei konkretisierte: Möglicherweise könnten Zugänge zu Parkplätzen oder bestimmte Straßen bei Überfüllung gesperrt werden. Die Polizei empfiehlt, das Auto bereits mehrere Kilometer vom Stadion entfernt abzustellen und zu laufen. Hier weitere Tipps:

Wer dennoch mit dem Auto kommt: Parkplätze , von denen aus das Stadion in 30 bis 45 Minuten zu erreichen ist, gibt es unter anderem an der TU Dortmund, auf dem Phoenix-West-Gelände, am Rombergpark, am Berufsbildungszentrum in Hacheney, am Bahnhof Hörde und am Parkhaus Barop.

, von denen aus das Stadion in 30 bis 45 Minuten zu erreichen ist, gibt es unter anderem an der TU Dortmund, auf dem Phoenix-West-Gelände, am Rombergpark, am Berufsbildungszentrum in Hacheney, am Bahnhof Hörde und am Parkhaus Barop. DSW21 stellt zudem Bushaltestellen mit eigener Bucht zum freien Parken zur Verfügung. Dies sei mit der Stadt Dortmund abgesprochen.

zur Verfügung. Dies sei mit der Stadt Dortmund abgesprochen. Wer von außerhalb anreist : Mit der Deutschen Bahn bis Hauptbahnhof fahren. Das Stadion ist von dort aus innerhalb von ungefähr 40 Minuten zu Fuß erreichbar.

: Mit der Deutschen Bahn bis Hauptbahnhof fahren. Das Stadion ist von dort aus innerhalb von ungefähr 40 Minuten zu Fuß erreichbar. Besser nicht mit der Regionalbahn zur Haltestelle "Signal Iduna Park" beziehungsweise mit der S-Bahn zur Haltestelle "Möllerbrücke" fahren. Hier werden die Kapazitätsgrenzen schnell erreicht sein, schätzt der BVB.

zur Haltestelle "Signal Iduna Park" beziehungsweise mit der S-Bahn zur Haltestelle "Möllerbrücke" fahren. Hier werden die Kapazitätsgrenzen schnell erreicht sein, schätzt der BVB. Nach dem Spiel sollten die Fans von vorneherein mehr Zeit einplanen und das Stadion in Ruhe verlassen.

