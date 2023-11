Lob für den BVB: Newcastle-Fans glücklich mit Stadionpreisen

Dortmund. Mit einer Niederlage kehrten die Fans von Newcastle United nach England zurück. Eins trötete sie jedoch: die Ticketpreise bei Borussia Dortmund.

Spitzenfußball zu fairen Preisen - Borussia Dortmund hat das Lob der Fans von Newcastle United für bezahlbare Champions-League-Eintrittskarten mit großem Dank aufgenommen. „Das hat uns sehr gefreut“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Mittwoch: „Uns ärgert es sehr, wenn unsere Fans international teils fast 70 Euro für das günstigste Ticket bezahlen.“

Im Auswärtsblock waren Plakate gezeigt worden, mit denen United-Anhänger im Rahmen der langjährigen Aktion „Twenty“s Plenty„ (“20 sind genug„) die Dortmunder Preispolitik lobten: “Wechselgeld auf 20 Pfund - Danke, BVB.„ Die Borussia-Fans setzen sich für günstige Preise seit jeher mit dem Slogan “Kein Zwanni für‘n Steher„ ein.

Ein Stehplatz am Dienstag kostete 18,50 Euro. Watzke sprach im Gegenzug ein „dickes Dankeschön“ an die United-Fans aus: „Für ihr sportliches, faires Verhalten. Sowohl in England als auch bei uns in Dortmund.“

