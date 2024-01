Maatsen und Sancho verdeutlichen eine Fehlplanung beim BVB

Essen Mit Jadon Sancho und Ian Maatsen hat der BVB in der Winterpause nachgelegt. Bei fußball inside diskutieren unsere Experten darüber.

Zwei Spiele, zwei Siege, 7:0 Tore: Borussia Dortmund ist rein ergebnistechnisch gut in das Jahr 2024 gestartet. Gegen die beiden Abstiegskandidaten Darmstadt 98 und den 1. FC Köln wurden klare Siege eingefahren. Also alles gut? „Wir haben dem BVB oft vorgeworfen, dass er gegen die unangenehmen Gegner nicht punktet. Jetzt tut er es. Das muss man loben. Allerdings: Es waren nur der Tabellenletzte und der Tabellenvorletzte“, sagt BVB-Reporter Christian Woop in der neuen Ausgabe des Podcasts fußball inside in einer Diskussion mit Moderator Timo Düngen. Beide Spiele gegen Darmstadt 98 und den 1. FC Köln aber hätten auch kippen können, mahnt Woop an.

Dass der BVB gut aus der kurzen Winterpause gekommen ist, hängt auch mit Leistungssteigerungen von einigen Spielern zusammen. „Spieler, die in der Hinrunde einen Hänger hatten, kommen besser in Form“, so Woop. Einer dieser Spieler sei Donyell Malen, „der derzeit gefährlichste Offensivspieler“ sei. Zudem hat der BVB mit Jadon Sancho und Ian Maatsen „eine unfassbare Qualität in diesen Kader gebracht“, wie es Dortmund-Reporter Woop formuliert. „Mit Maatsen hat der BVB einen Spieler, der als Spielmacher fungiert, in die Tiefe geht und eine gute Technik hat. Sancho bringt die besonderen Momente mit ins Spiel.“

Mit Maatsen hat der BVB einen kreativen Spieler für die Spielgestaltung gefunden

Allerdings werfen die beiden Personalien auch eine Frage auf: Hat Borussia Dortmund im vergangenen Sommer schlecht auf dem Transfermark gearbeitet? „Das sind Zeichen von Fehlplanungen im Sommer, dass man die Kreativität von Guerreiro nicht schon im Sommer ersetzt hat“, so Woop. Damals ging der Linksverteidiger ablösefrei zum FC Bayern München. Der BVB verlor damit einen Spieler, der sich aktiv in die Spielgestaltung mit einschaltete. So wie es der Niederländer Maatsen nun ebenfalls tut.

Das gewisse Etwas: Jadon Sancho tut dem BVB gut. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Neben Maatsen und Sancho ist in der neuen Ausgabe des Podcasts fußball inside aber vor allem das Spiel am kommenden Sonntag gegen den VfL Bochum Gesprächsthema. Dafür ist auch VfL-Reporter Stefan Döring als Experte dabei. Zusammen mit Woop und Düngen disktuiert er über das Zaunfahnen-Gate am vergangenen Wochenende, „ekelige Bochumer“ und die Chancen des „kleinen“ Ruhrpott-Vereins in Dortmund.

