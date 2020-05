Matthäus nach BVB-Niederlage: "Hätte anders aufgestellt"

In der Halbzeitpause nahm Lucien Favre Korrekturen in seiner Mannschaft vor. Der Trainer von Borussia Dortmund schickte in Jadon Sancho und Emre Can zwei potentielle Stammspieler auf den Platz.

Der Doppelwechsel brachte aber nichts ein. Dortmund verlor das Topspiel gegen Bayern München mit 0:1 (0:1). Die Chancen auf den Titelgewinn schwanden für die Schwarz-Gelben somit auf ein Minimum.

Sancho und Can zunächst auf der Bank

Um die Spieler Sancho und Can, die für Julian Brandt und Thomas Delaney ins Spiel kamen, waren nach der Partie die großen Thema. Sky-Experte Lothar Matthäus hatte kein Verständnis für Favres Startformation. "Ich hätte anders aufgestellt!", sagte der Weltmeister von 1990 im TV-Studio.

Moderator Sebastian Hellmann hakte nach, wollte wissen, ob Favre sich in der Partie vercoacht hätte. Matthäus wiederholte seinen Satz noch mal: "Ich hätte anders aufgestellt."

Favre wird mit Kritik konfrontiert

Favre wurde später mit der Kritik an seiner Aufstellung konfrontiert. Er konnte nicht verstehen, dass Emre Can schon als Startelf-Kandidat angesehen wird. "Er braucht noch ein paar Tage", sagte der Schweizer über den Mittelfeldspieler. "Er hat nur ein Training mit der Mannschaft gehabt."

Can zeigte bei weitem nicht die Präsenz und Dynamik, die ihn noch im März ausgezeichnet hat. Dass der 26-Jährige nach einer Muskelverletzung nicht bei 100 Prozent ist, war ihm anzumerken.

Sancho wirkt noch nicht topfit

Eine ganz schwache Leistung zeigte indes Sancho nach seiner Einwechslung. Der Engländer konnte sich in der Offensive kaum in Szene setzen. Topfit wirkte er nicht.

Allerdings zeigte Matthäus wenig Verständnis dafür, dass Favre seinen besten Torjäger auf der Bank ließ. "Wenn man einen Sancho hat, der 60 Minuten spielen kann, warum bringt man ihn dann nicht von Beginn an?", fragte der Rekordnationalspieler und wies auf die Geschwindigkeit und Dribbelstärke des BVB-Stars hin. Allerdings zeigte Sancho im Topspiel nicht, was in ihm steckt.