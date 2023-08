Nach verpasster BVB-Meisterschaft - Matthias Sammer: „Ich hätte einschreiten sollen“

Dortmund. Die verpasste Meisterschaft ist immer noch in schmerzlicher Erinnerung, auch bei BVB-Berater Matthias Sammer. Das wirft der 55-Jährige sich vor.

Der 28. Mai hätte ein Tag der schwarz-gelben Freude sein sollen. Meisterfeier am Borsigplatz mit 500.000 Fans – so sahen die Planungen von Borussia Dortmund aus. Was dann geschah, ist bekannt: Die Schale wurde vor dem Münchener Rathausbalkon in den Himmel gereckt, der Borsigplatz blieb leer, der BVB hatte die Meisterschaft am Vortag noch durch ein 2:2 gegen Mainz aus der Hand gegeben. Traurig war auch BVB-Berater Matthias Sammer. Und der 55-Jährige macht sich heute noch Vorwürfe: „Ich hätte einschreiten sollen.“

Einschreiten, als es in den Tagen vor dem 34. Spieltag um die Planungen der möglichen Meisterfeier ging. „Ich mache mir eher Vorwürfe, dass ich in der Woche vor dem Spiel, als es nur noch darum ging, ob 400.000 oder 500.000 Fans zur Meisterfeier an den Borsigplatz kommen, nicht eingeschritten bin“, sagte Sammer nun im Bild-Fußball-Podcasts „ Phrasenmäher“. „Ich ärgere mich bis heute, dass ich nicht irgendwann gesagt habe: ,Ich kann diesen Quatsch der Feierlichkeiten nicht mehr hören!’.

Seit 2018 BVB-Berater

Sammer ist sich durchaus bewusst, dass eine mögliche Feier mit Tausenden Menschen genügend Vorlauf braucht. „Dass das im Hintergrund organisiert werden muss, ist doch vollkommen klar, aber die Diskussion darum hat alles andere übertüncht“, so Sammer. „Ich habe dann aber nichts gesagt, weil ich nach einer Aussage über Jude Bellingham drei Wochen zuvor nicht der Depp sein wollte, den die Leute irgendwann nicht mehr hören können. Und nach dem Spiel – als wir es nicht wurden – war das Erste, was ich mir dachte: „Du bist ein schöner Depp, dass du es nicht gemacht hast!“

Seit 2018 berät der 55-Jährige den BVB, diskutiert jede Woche unter anderem mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über die nächsten Schritte von Borussia Dortmund. 2018 begründete Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke das Bemühen um Matthias Sammer im Interview mit dieser Redaktion mit den Worten: „Wir benötigen einen wie Matthias Sammer, seine Analyse-Fähigkeit, seine Leidenschaft, seine Identifikation, seinen klaren Blick von außen.“

