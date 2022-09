Nächster BVB-Rückschlag: Bynoe-Gittens fällt lange aus

Dortmund. Die Personalsorgen bei Borussia Dortmund verschärfen sich: Der 18-jährige BVB-Hoffnungsträger muss sich einer Schulter-Operation unterziehen.

Keine guten Nachrichten für Jamie Bynoe-Gittens: Er wird sich einer Schulteroperation unterziehen müssen und Borussia Dortmund wohl einige Monate fehlen. Es ist ein weiterer Rückschlag für den ohnehin schon gebeutelten BVB-Kader. Die Personalsorgen werden größer und größer.

Bereits drei Langzeitverletzte beim BVB

Nach Sébastien Haller (Hodenkrebs), Mateu Morey (Knieverletzung) und Mahmoud Dahoud (Schulterverletzung) gibt es nun also den nächsten Langzeitverletzten.

Bynoe-Gittens, einer der Hoffnungsträger der Dortmunder, musste in der Partie gegen die TSG Hoffenheim (1:0) einen Rückschlag hinnehmen. Bei einem vermeintlich harmlosen Laufduell mit Ozan Kabak zog sich der 18-Jährige eine Schulterverletzung zu und musste noch vor der Pause durch Thorgan Hazard ersetzt werden. "Ich habe nicht genau gesehen, wie es passiert ist, aber die Schulter ist rausgesprungen und er konnte nicht weiterspielen", hatte BVB-Trainer Edin Terzic nach dem Spiel gesagt.

Was zunächst "harmlos" ausgesehen habe, entpuppt sich jetzt also größeres Problem: Die umliegenden Strukturen des Schultergelenks wurden beschädigt, als die Schulter aus dem Gelenk sprang. Darum ist jetzt auch bei Bynoe-Gittens eine OP geplant, womit er den Borussen voraussichtlich bis zum Ende der Hinrunde fehlen wird.

Auch Dahoud fällt wegen Schulter-OP aus

Erst kürzlich hatte sich Mahmoud Dahoud ebenfalls an der Schulter verletzt: Der 26 Jahre alte BVB-Profi hatte sich im Bremen-Spiel die Schulter ausgerenkt. Dass er sicheiner OP unterziehen muss, hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bereits vor der Partie mit Hoffenheim gesagt: "Wir haben uns zu einer Operation entschlossen".



Das lange Aus für Bynoe-Gittens ist also die nächste Hiobsbotschaft für BVB-Coach Erdin Terzic, der im ersten Champions-League-Spiel der Dortmunder gegen den FC Kopenhagen am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) auch auf Donyell Malen und Karim Adeyemi verzichten muss. Beide fehlten am Montag beim Abschlusstraining der Dortmunder.

