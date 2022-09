Nächster Morey-Schock beim BVB – auch Malen fällt weiter aus

Dortmund. Über ein Jahr fehlte Mateu Morey dem BVB verletzt – und nun fällt er erneut monatelang aus. Bei anderen Profis sieht es besser aus.

Es ist eine bittere Nachricht für Borussia Dortmund, vor allem aber für den Spieler selbst: Mateu Morey fällt monatelang aus. Oder vielmehr: Mateu Morey fällt schon wieder monatelang aus. „Er musste sich leider gestern noch einmal einer Operation unterziehen“, sagt BVB-Trainer Edin Terzic zwei Tage vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN).

Wieder gibt es Probleme mit dem Knie – nicht mit dem rechten, an dem sich der Spanier am 1. Mai 2021 derart schwer verletzt hatte, dass er mehr als ein Jahr bis zum Comeback brauchte – sondern am linken, an dem Morey schon einmal Probleme gehabt hatte, bevor er zum BVB wechselte. „Es hat unter der Belastung immer wieder reagiert, es hat sich immer wieder Flüssigkeit gebildet“, erklärt Terzic. „Er wird uns in den nächsten Monaten nicht zur Verfügung stehen, das tut uns unfassbar weh.“

Morey war nach seinem Debüt in der U23 überglücklich

Dabei hatte der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger zuletzt einen überglücklichen Eindruck gemacht, weil er endlich wieder auf dem Platz stand – nachdem er sich monatelang in der Reha gequält hatte. Ohne Fremdeinwirkung hatte er sich im Mai 2021 im Pokalspiel gegen Holstein Kiel schwer am Knie verletzt, hatte das Kreuzband und noch viel mehr geschädigt. Erst Ende Juli, vor wenigen Wochen also, stand er im Testspiel gegen Antalyaspor erstmals wieder mit der Mannschaft in einem Spiel auf dem Platz, im August folgte mit der U23 gegen Rot-Weiss Essen das erste Pflichtspiel nach der langen Pause.

Doch das Knie reagierte auf die Belastung, eine erneute OP am Meniskus war unumgänglich. Ein schwerer Schlag für den jungen Spanier, ein schwerer Schlag auch für Edin Terzic, der ein gutes Verhältnis zu Morey unterhält. „Aber er hat sich in den vergangenen Monaten sehr kämpferisch gezeigt und er zeigt sich wieder sehr kämpferisch“, sagt Terzic.

Donyell Malen soll gegen Kopenhagen zurückkehren

Vergleichsweise unbedeutend kommt da das Schicksal von Donyell Malen daher: Der Niederländer fehlte zuletzt wegen Muskelproblemen und dürfte auch gegen Hoffenheim noch ausfallen: „Es wird wohl diese Woche nicht reichen, wir rechnen eher nächste Woche gegen den FC Kopenhagen mit ihm“, sagt Terzic. Im Champions-League-Auftaktspiel am Dienstagabend 18.45 Uhr) könnte der Angreifer also wieder dabei sein.

Ansonsten gibt es Fragezeichen hinter Mahmoud Dahoud, der noch immer Beschwerden an der Schulter hat, und Karim Adeyemi, der erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Giovanni Reyna dagegen, der beim 1:0-Sieg gegen Hertha BSC noch fehlte, trainiert seit Sonntag wieder mit der Mannschaft. „Er macht einen guten Eindruck und wir gehen davon aus, dass das gut ausgeht“, sagt Terzic.

