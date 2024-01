Offiziell! BVB nimmt Wunsch-Linksverteidiger unter Vertrag

Dortmund. Borussia Dortmund hat sich mit dem FC Chelsea geeinigt und Ian Maatsen (21) ausgeliehen. Was Verantwortliche und Spieler dazu sagen.

Ian Maatsen wird Borusse. Wie der BVB am Donnerstag offiziell bekannt gab, kommt der 21-jährige Linksverteidiger vom FC Chelsea. Maatsen wird demnach bis zum Saisonende ausgeliehen. Eine Kaufoption gibt es nicht.

Mit dem 21-jährigen Niederländer schließt der BVB eine auf der Linksverteidigerposition klaffende Lücke. Ramy Bensebaini, der dort große Teile der bisherigen Saison verbrachte, weilt mit der algerischen Nationalmannschaft beim Afrikacup. Ohnehin konnte der ehemalige Mönchengladbacher noch nicht so recht überzeugen.

„Aufgrund unserer aktuellen Personalsituation haben wir uns entschieden, auf der linken Außenverteidiger-Position im Winter noch einmal aktiv zu werden. Ian passt mit seinen Stärken in unser Anforderungsprofil. Er ist ein Spieler, der sehr viel Tempo mitbringt, über einen starken linken Fuß verfügt und zudem auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Leihe noch vor unserem ersten Bundesligaspiel des Jahres realisieren konnten“, sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

BVB-Leihspieler Maatsen konnte sich bei Chelsea nicht durchsetzen

Maatsen verbrachte seine Jugend bei den Rotterdamer Vereinen Sparta und Feyenoord, sowie bei der PSV Eindhoven. Im Jahr 2018 ging es für ihn in die Nachwuchsakademie des FC Chelsea. Bei den Blues konnte er sich jedoch nicht nachhaltig behaupten und wurde in den vergangenen Jahren an Charlton Athletic, Coventry City und den FC Burnley verliehen. Mit den Clarets feierte er in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Premier League, woran er mit vier Toren und sechs Vorlagen in 39 Spielen seinen Anteil hatte.

„Borussia Dortmund hat sich intensiv um mich bemüht. Ich verfolge den BVB und seine Fans schon länger, war im Herbst 2022 sogar beim Champions-League-Spiel in Manchester, um das Team live auf dem Rasen zu sehen“, sagt Ian Maatsen und betont: „Ich bin sehr glücklich, dass es jetzt mit der Leihe geklappt hat. Ich verspreche, dass ich alles für den Erfolg der Mannschaft geben werde und freue mich riesig auf die Gelbe Wand.“

Ob Maatsen direkt eine Option für die Startelf ist, wird sich am Samstag, 13. Januar, zeigen, wenn Borussia Dortmund um 18:30 Uhr beim SV Darmstadt 98 gastiert. Falls nicht, stünde wohl Nico Schlotterbeck bereit. Eigentlich Innenverteidiger, wurde er im Trainingslager auch auf der linken defensiven Außenbahn eingesetzt und hinterließ einen guten Eindruck. Das hätte dann wohl zur Folge, dass Niklas Süle den Platz neben Mats Hummels in der Innenverteidigung einnehmen würde.

