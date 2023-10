Paris Brunner: So soll es beim BVB-Talent weitergehen - Begnadigung?

Dortmund. In der vergangenen Woche suspendierte der BVB sein Top-Talent Paris Brunner. Laut Bild soll er nun bereits wieder begnadigt werden.

Mit dieser Meldung hatte Borussia Dortmund in der vergangenen Woche überrascht: Top-Talent Paris Brunner wird "aus disziplinarischen Gründen" suspendiert. Der Offensivspieler darf "bis auf Weiteres nicht am Spielbetrieb des BVB teilnehmen", hieß es von Vereinsseite. Welche Gründe diese hat? Das ist bis heute offen. Nun berichtet die Bild allerdings, dass der 17-Jährige begnadigt werden soll und weiter für den BVB spielen darf.

Alles also nur ein Missverständnis? Dass der BVB so offen im Fall Brunner kommunizierte, begründete der Verein in der vergangenen Woche mit dem Alter des derzeit wohl größten Talents in der Jugendabteilung der Borussia. "Es gab da einen Vorfall, der uns zu dieser Maßnahme gezwungen hat“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Werder Bremen. Konkreter wurde er nicht.

DFB setzt wohl auf Brunner bei U17-WM

Die Bild spekuliert, dass der DFB im Fall Brunner Einfluss hatte. Schließlich steht bald die U17-WM in Indonesien an und für die ist Paris Brunner vom deutschen U17-Verantwortlichen Christian Wück klar vorgesehen. Die WM beginnt bereits am 10. November und endet mit dem Finale am 1. Dezember. Der DFB-Kader muss bis Ende der Woche nominiert werden.

Brunner zählt beim DFB als großer Hoffnungsträger - und auch beim BVB. Offen ist nun allerdings weiter, wann er wieder am Spielbetrieb in Dortmund teilnehmen darf. Zuletzt lief er für die U19 auf und erzielte dort in nur sieben Spielen zehn Tore. Das nächste Spiel bestreitet die BVB-A-Jugend am Mittwoch in der Youth League gegen Newcastle United - allerdings noch ohne Brunner. Der 17-Jährige flog am Dienstag nicht mit nach England.

Brunner wechselte vom VfL Bochum zum BVB

Im Jahr 2020 wechselte Brunner vom Lokalrivalen VfL Bochum zu den Schwarz-Gelben. In den Dortmunder Nachwuchsteams spielt er seitdem eine dominante Rolle. Kürzlich ist der Mittelstürmer mit kongolesischen Wurzeln mit der goldenen Fritz-Walter-Medaille, der höchsten und bedeutendsten Auszeichnung im Jugendbereich, für den deutschlandweit besten Spieler seines Jahrgangs (2006) ausgezeichnet worden.

