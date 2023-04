Perfekt! BVB verlängert Vertrag mit Kapitän Marco Reus

Dortmund. BVB-Kapitän Marco Reus verlängert seinen Vertrag bei der Borussia um ein Jahr. Dafür nimmt der Offensivspieler deutliche Gehaltseinbußen in Kauf.

Marco Reus bleibt Borussia Dortmund noch mindestens ein Jahr erhalten: Der 33-Jährige wird seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängern. Am Donnerstag erschien er mit seinem Berater and er Sport-Geschäftsstelle des BVB am Trainingsgelände in Dortmund-Brackel, um die Unterschrift unter das neue Arbeitspapier zu setzen.

Nach Informationen dieser Redaktion wird das Gehalt des ehemaligen Topverdieners (zwölf Millionen Euro) deutlich reduziert. Rund sieben Millionen soll das Jahresgehalt künftig betragen, inklusive Prämien soll er auf maximal acht Millionen kommen. Ob Reus auch in die kommende Saison als Kapitän gehen wird, ist allerdings noch offen.

