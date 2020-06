Perfekt! BVB verpflichtet Meunier von Tuchel-Klub PSG

Dortmund. Der Belgier Thomas Meunier erhält bei Borussia Dortmund einen Vierjahresvertrag. Er kommt von Paris St. Germain und soll die Abwehr verstärken.

Erster Neuzugang für Borussia Dortmund: Der Vizemeister hat den belgischen Fußball-Nationalspieler Thomas Meunier wie erwartet verpflichtet. Der 28 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt ablösefrei vom französischen Meister Paris St. Germain zum BVB. Er erhält einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024.

Meunier beeindruckt von Stimmung beim BVB

„Thomas Meunier ist ein Spieler, der seine Qualität auf höchstem Niveau unter anderem in der Champions League und in der Nationalmannschaft über einen langen Zeitraum hinweg nachgewiesen hat und uns mit seiner Erfahrung richtig guttun wird“, wird Sportdirektor Michael Zorc in einer Mitteilung zitiert.

Der große Tag ist da!

Für mich ist es eine große Ehre, bekannt zu geben, dass ich nun ein Spieler von Borussia Dortmund bin.

Ein neues Kapitel öffnet sich uns, Ihnen und mir.

Ich werde das schwarz-gelbe Trikot mit Stolz tragen!#HEJABVB #TÔTOUTARD 🖤💛@BVB pic.twitter.com/EivUX5ikqT — Thomas Meunier (@ThomMills) June 25, 2020

Meunier, der in Paris zuletzt von Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel trainiert wurde, trifft in Dortmund auf seine Nationalmannschaftskollegen Axel Witsel und Thorgan Hazard. „Borussia Dortmund spielt genau den Fußball, den ich spielen möchte: aufregend, authentisch und natürlich", sagte Meunier. "Der BVB ist bekannt für seine enthusiastischen Fans, und die Atmosphäre während des Spiels mit Paris im Signal Iduna Park hat meine Entscheidung ehrlich gesagt beeinflusst. Ich bin ehrgeizig und möchte wie schon mit Brügge und Paris auch mit Dortmund Titel gewinnen."

Das von Meunier angesprochene Hinspiel im Achtelfinale der Champions League in Dortmund hatte der BVB mit 2:1 gewonnen, ehe er mit 0:2 in der französischen Hauptstadt verlor und ausschied. (fs)