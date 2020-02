PSG mit Ex-BVB-Trainer Tuchel in Dortmund angekommen

Dortmund. PSG, der Champions-League-Gegner des BVB, ist in Dortmund angekommen. An Bord war auch ein Superstar, der zuletzt fehlte.

Knapp 100 Fans warteten, als der Flieger mit der Nummer KLJ 3274 am Dortmunder Flughafen aufsetzte. An Bord: die Spieler und Trainer von Paris Saint-Germain, jener Mannschaft, der Borussia Dortmund am Dienstagabend (21 Uhr/DAZN) im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegenübersteht.

Und es war eine hochkarätig besetzte Reisegruppe, die da in Dortmund ankam: Paris hatte fast alle Mitglieder seines Luxuskaders an Bord, nur Mittelfeldspieler Leandro Paredes und der frühere Dortmunder Innenverteidiger Abdou Diallo fehlten. Superstar Neymar, der zuletzt wegen einer Rippenverletzung gefehlt hatte, war dagegen dabei, ebenso Kylian Mbappé sowie die beiden deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer.

Ex-BVB-Trainer Tuchel steht besonders unter Druck

Und dann war da natürlich Thomas Tuchel. Der Trainer, der 2017 im Unfrieden aus Dortmund schied, nachdem er sich mit der Klubführung überworfen hatte, und der seit anderthalb Jahren die Geschicke in Paris lenkt. Er steht vor dem Spiel bei seinem Ex-Klub BVB besonders im Blickfeld – und besonders unter Druck: Die katarischen Geldgeber erwarten endlich den Gewinn der Champions League, der bislang aber nicht gelang. In der vergangenen Saison war der Klub trotz eines 2:0-Siegs im Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester United durch ein 1:3 vor eigenem Publikum noch ausgeschieden. Gegen Dortmund soll es in dieser Saisonbesser laufen.

Die angereisten Fans bekamen von ihren Idolen überraschend viel zu sehen: Die Paris-Profis wurden nicht, wie so viele Kollegen anderer Top-Klubs, direkt auf dem Rollfeld mit dem Bus abgeholt, sondern nahmen den Weg durch den Seitenausgang. Autogramme für die Anhänger aber gab es nicht – so lautstark sich diese auch darum bemühten.

Der PSG-Kader:

Torhüter: Navas, Rico, Bulka

Abwehr: Meunier, Kurzawa, Bernat, Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Marquinhos

Mittelfeld: Kouassi, Herrera, Draxler, Verratti, Gueye,

Angreifer: Sarabia, Di Maria, Mbappé, Icardi, Cavani, Neymar​