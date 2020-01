Salzburg. Der Hype um BVB-Neuzugang Erling Haaland hält an. Sein früherer Trainer von Red Bull Salzburg glaubt, dass die Euphorie lange anhalten wird.

Salzburg-Trainer: Erling Haaland wird beim BVB durchstarten

Es war ein imposantes Debüt, das Borussia Dortmunds neuer Stürmer Erling Haaland (19) beim 5:3-Auswärtssieg des BVB beim FC Augsburg hingelegt hat. Beim Stand von 1:3 aus Sicht der Gäste wurde der 19-Jährige eingewechselt und bescherte seiner Mannschaft mit einem Dreierpack drei wichtige Zähler im Kampf um die Meisterschaft. Es war ein großer Auftritt, der viele Experten in Deutschland trotz aller Vorschusslorbeeren überrascht hat. Bei seinem alten Verein Red Bull Salzburg, für den er bis zur Winterpause spielte, hielt sich die Verwunderung über diesen spektakulären Auftritt in Grenzen. Schließlich kennen sie die besondere Abschlussqualität des Norwegers.

In einem Gespräch mit dem Onlineportal "transfermarkt.de" hat Salzburgs Trainer Jesse Marsch über das erste Spiel seines ehemaligen Stürmers im BVB-Dress gesprochen. Ein ganzes Jahr hat er mit dem talentierten Angreifer zusammengearbeitet. Unter seiner Führung gelang dem 1,94 Meter großen Angreifer der internationale Durchbruch. Für die Österreicher erzielte er 28 Tore in 22 Pflichtspielen. Der US-Amerikaner habe in diesem Zeitraum feststellen können, dass Haaland ein Mann für große Auftritte sei. "Wir kennen Erling sehr gut, er war schon immer jemand für die großen Spiele", erklärte Marsch.

Seiner Meinung nach wird das grandiose Spiel des Angreifers in Augsburg keine Ausnahme bleiben. "Wenn Dortmund es weiterhin schafft, dass er in Tornähe an den Ball kommt, wird er Tore am Fließband erzielen.“

Ehemalige Kollegen verfolgen Haalands BVB-Debüt

Mit großem Interesse hätten seine Spieler und er Haalands Premiere für den BVB verfolgt, verriet Marsch. „Er kam auf den Platz, als nicht mehr lange zu spielen war. Wir haben es auf unseren Handys verfolgt und ehe man sich versah, hatte er das erste, zweite und schließlich das dritte Tor erzielt.“

Für 20 Millionen Euro verpflichtete der deutsche Vizemeister Haaland vor dem Jahreswechsel. Dass Salzburg seinen Torjäger ziehen lassen musste, bedauert Red-Bull-Trainer Marsch: "Alles ist sehr schnell passiert. Letztlich ist er wohl etwas schneller weitergezogen, als wir das gerne gehabt hätten.“