Live! 0:1 Hoffenheims Kramaric trifft gegen den BVB

Dortmund. Der BVB geht mit einer unerwarteten Aufstellung ins letzte Saisonspiel: Balerdi feiert sein Startelf-Debüt, einige Stars sitzen auf der Bank.

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre weiß im letzten Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim zu überraschen: Jadon Sancho, Achraf Hakimi und Dan-Axel Zagadou sitzen erst einmal nur auf der Bank. Dafür spielt Mateu Morey auf der rechten Seite, Giovanni Reyna im offensiven Mittelfeld – und in der Innenverteidigung kommt Leonardo Balerdi zu seinem Startelf-Debüt.

Hakimi, Sancho und Zagadou nehmen erst einmal auf der Ersatzbank Platz – und für Hakimi dürfte es das letzte Mal sein, dass er zum BVB-Kader gehört: Das Leihgeschäft mit Real Madrid endet und der Rechtsverteidiger steht nach Informationen dieser Redaktion vor einem Wechsel zum italienischen Spitzenklub Inter Mailand. Die Ablösesumme soll rund 40 Millionen Euro betragen. Der BVB hätte zwar ein Matching Right, könnte Real also die gleiche Summe für den Spieler bieten und käme dann zum Zuge – doch angesichts der drastischen Einnahmeverluste in der Corona-Krise entschieden die BVB-Bosse sich dagegen, so viel Geld auszugeben.

Götze spielt nicht - wird aber verabschiedet

Ansonsten aber setzt Favre weitgehend auf bewährte Kräfte: Das Tor hütet Roman Bürki, neben Balerdi verteidigen Lukasz Piszczek und Mats Hummels. Die rechte Außenbahn besetzt wie schon in Leipzig Morey, links läuft Raphael Guerreiro auf. Im Zentrum kümmern sich Axel Witsel und Julian Brandt um die Absicherung und den Spielaufbau. Für die Offensive zeichnen neben Reyna Thorgan Hazard und Erling Haaland verantwortlich.

Auf der Bank sitzen neben Zagadou, Hakimi und Sancho Ersatztorhüter Marwin Hitz, Marco Rente, Nico Schulz, Immanuel Pherai, Chris Führich und Tobias Raschl. Es fehlen Emre Can (Gelbsperre), Thomas Delaney (muskuläre Probleme), Manuel Akanji (muskuläre Probleme), Marcel Schmelzer (Knieprobleme), Marco Reus (Aufbautraining), Mahmoud Dahoud (Knie) und Mario Götze. Der Offensivspieler hat die vergangenen Tage mit seiner Frau Ann-Kathrin und dem zu früh geborenen Sohn Rome verbracht und damit nicht den strengen Corona-Regularien der Deutschen Fußball-Liga entsprochen. Er soll dennoch im Stadion verabschiedet werden – sein Vertrag läuft zum Ende des Monats aus.

