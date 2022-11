BVB gegen Chelsea: Wiedersehen mit Aubameyang und Pulisic

Nyon/Dortmund. Der BVB trifft im Achtelfinale der Champions League auf den FC Chelsea. Bayern München hat ein ganz schweres Los bekommen: Paris Saint-Germain.

Hammerlose für die deutschen Klubs in der Champions League: Rekordmeister Bayern München bekommt es im Achtelfinale mit Paris Saint-Germain zu tun. Borussia Dortmund trifft auf den FC Chelsea, während RB Leipzig gegen den Top-Favoriten Manchester City spielt. Eintracht Frankfurt bekam den SSC Neapel, den formstarken Tabellenführer der Serie A, zugelost. Dies ergab die Auslosung am Montag in Nyon/Schweiz.

Das Spiel zwischen dem BVB und Chelsea ist eine Premiere: 36 Europapokal-Spiele haben die Dortmunder gegen englische Mannschaften absolviert – der Klub von der Stamford Bridge war noch nicht darunter, obwohl er bereits zum 19. Mal an der Königsklasse teilnimmt. Der BVB ist zum 17. Mal dabei.

BVB-Trainer Terzic freut sich auf Potter

Chelsea hat zwei ehemalige Dortmunder im Team: Pierre-Emerick Aubameyang und Christian Pulisic. „Ich freue mich auch auf das Wiedersehen mit Trainer Graham Potter, mit dem ich sehr gut und eng befreundet bin“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Montag.

Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn sagte zum PSG-Los: „Das ist mit der schwerste Gegner, den man bekommen kann. Aber Paris hat auch gesehen, wie wir in der Vorrunde gespielt haben. Wir können uns auf zwei großartige Spiele mit den besten Spielern in Europa freuen. Es wird eine große Herausforderung für uns.“ Zudem ist es die Neuauflage des Finales von 2020, das die Münchener mit 1:0 gewonnen hatten. "Ich habe immer gesagt, wir nehmen es so, wie es kommt. Topspiel. Topgegner“, kommentierte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic das Paris-Los. „Eine der besten Mannschaften der Welt und Europas mit Weltstars. Ich freue mich auf die Spiele. Das ist ein Los, das für jeden Fußballfan ein Leckerbissen ist.“ (nb)

Die Hinspiele des Achtelfinals finden am 14./15. sowie am 21./22. Februar 2023 statt, die Rückspiele am 7./8. sowie am 14./15. März 2023.

Die Achtelfinal-Duelle im Überblick:

RB Leipzig - Manchester City

FC Brügge - Benfica Lissabon

FC Liverpool - Real Madrid

AC Mailand - Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt - SSC Neapel

Borussia Dortmund - FC Chelsea

Inter Mailand - FC Porto

Paris Saint-Germain - Bayern München

Unser Live-Ticker zum Nachlesen:

12:20: Damit steht der letzte Kracher fest: Paris Saint-Germain gegen Bayern München.

12:19: Inter Mailand spielt gegen den FC Porto.

12:18: Schweres Los für Borussia Dortmund! Hamit Altintop zieht den FC Chelsea.

12:17: Eintracht Frankfurt bekommt ein hochattraktives Los: den SSC Neapel.

12:16: Die AC Mailand bekommt es mit Tottenham Hotspur zu tun.

12:15: Es gibt eine Neuauflage des Finals von 2022: Der FC Liverpool trifft auf Real Madrid.

12:14: Der FC Brügge spielt gegen Benfica Lissabon.

12:12: Die erste Paarung steht fest: RB Leipzig trifft auf Manchester City.

12:11: Die Hinspiele des Achtelfinals finden am 14./15. sowie am 21./22. Februar 2023 statt, die Rückspiele am 7./8. sowie am 14./15. März.

12:08: Hamit Altintop ist Botschafter für das Finale in Istanbul (10. Juni 2023) und fungiert heute als Losfee.

12:07: Jetzt hat der frühere Schalke-Profi Hamit Altintop die Bühne betreten. Er stand 2010 mit dem FC Bayern im Finale. Die Münchener verloren damals 0:2 gegen Inter Mailand.

12:06: Zunächst werden Einspieler von allen 16 teilnehmenden Mannschaften und deren Gruppenphase gezeigt.

12:05: Die vermeintlich leichteste Ausgangsposition der deutschen Klubs hat der FC Bayern als Gruppensieger. Neben dem FC Brügge und der AC Mailand könnte es für die Münchener aber auch zum Duell mit dem Starensemble von Paris St. Germain oder dem FC Liverpool kommen.

12:02: Die drei deutschen Gruppenzweiten sollten sich auf Hochkaräter einstellen. Dem BVB droht ein Duell mit Champions-League-Sieger Real Madrid oder dem FC Chelsea. Frankfurt könnte zudem auf den Sieger der BVB-Gruppe und vermeintlichen Top-Favoriten Manchester City treffen. Leipzig geht nach den Duellen in der Gruppenphase zumindest Real Madrid aus dem Weg.

12:00: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Auslosung der Achtelfinal-Duelle in der Champions League.

