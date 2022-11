Singapur statt Katar - BVB fliegt mit Reus und Hummels nach Asien

Dortmund. Mit Marco Reus und Mats Hummels fliegt Borussia Dortmund nach Asien. Der BVB bestreitet Spiele in Singapur, Malaysia und Vietnam.

Elf Tage lang ist Borussia Dortmund im Rahmen der "Asia Tour 2022" in Asien unterwegs - am Freitag verkündete der BVB den Kader. Er ist eine Mischung aus Profis, U23 und U19. Prominenteste Teilnehmer sind Mats Hummels und Marco Reus. Beide hatten sich Hoffnungen gemacht, mit zur WM nach Katar zu fliegen. Für sie heißt es nun: anstrengende PR-Tour statt Weltmeisterschaft.

Die Reise beginnt am 21. November mit einem Flug nach Singapur, drei Tage später steht dort gegen die Lion City Sailors das erste Spiel auf dem Programm. Vier Tage später (28. November) trifft der BVB in Malaysia auf die Johor Southern Tigers. Ursprünglich war ein Spiel in Indonesien geplant, das aber aufgrund staatlicher Vorgaben zur Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen nicht dort stattfinden kann. Zum Abschluss tritt der BVB am 30. November in Hanoi gegen die Nationalmannschaft Vietnams an. Direkt direkt fliegt das Team nach einer strapaziösen Reise zurück nach Dortmund.

Zweck der Reise: Der BVB will sich einem großen Markt zeigen, neue Fans und Sponsoren gewinnen. Und eine siebenstellige Prämie gibt es obendrauf.

Das ist der Kader des BVB für die Asien-Tour

Torhüter: Alexander Meyer, Marcel Lotka

Abwehr: Mats Hummels, Nico Schulz, Soumaila Coulibaly, Antonios Papadopoulos, Nnamdi Collins, Prince Aning, Guille Bueno, Marco Pasalic, Lion Semic

Mittelfeld: Marco Reus, Emre Can, Salih Özcan, Felix Passlack, Göktan Gürpüz, Can Özkan, Ole Pohlmann, Falko Michel

Sturm: Donyell Malen, Moritz Broschinski, Jayden Braaf, Samuel Bamba, Julian Rijkhoff, Justin Nijnmah

Der BVB-Winterplan

21. November bis 1. Dezember: Asian-Reise

24. November, 13.30 Uhr: Lion City Sailors (Singapur) - BVB

28. November, 12 Uhr: Johor Southern Tigers (Malaysia) - BVB

30. November, 13 Uhr: Vietnam - BVB

2. Dezember bis 11. Dezember: Training in Dortmund

Testspiel geplant

12. Dezember bis 1. Januar: Urlaub

2. Januar: Trainingsauftakt in Dortmund

6. bis 14. Januar: Trainingslager in Marbella (Spanien)

Testspiel geplant

22. Januar, 15.30 Uhr: Bundesliga-Auftakt gegen den FC Augsburg

