Sky-Reaktion auf Wutauftritt von Bayern-Trainer Thomas Tuchel live im TV: Sollte Abrechnung sein

Die Fehde zwischen Bayern-Trainer Thomas Tuchel und dem Sky-Expertenteam um Lothar Matthäus und Didi Hamann entwickelt sich zunehmend zur Seifenoper. Jeden Tag gibt es neues Material, der Höhepunkt wurde zweifelsfrei am Samstag vor und nach dem 4:0-Sieg des FC Bayern gegen Borussia Dortmund erreicht, als Tuchel bei den Sky-Interviews sarkastisch und schnippisch auftrat und selbst bei der offiziellen Pressekonferenz noch einmal gegen die Experten des Senders nachtrat, der den Großteil der Bundesligaspiele überträgt. „Es hatte sich vorher angekündigt. Vor dem Spiel hat man schon gemerkt, dass das seine Agenda war, maximal genervt zu sein“, sagte Sky-Moderator Sebastian Hellmann am Sonntag in der Bild-Sendung „Die Lage der Liga“. Hellmann war sich sicher: „Das sollte eine Art Abrechnung sein.“

Der Sky-Moderator hatte am Samstag die Interviews geführt und zeigte durchaus Verständnis für Tuchel: „Ich verstehe jeden Groll, man muss nicht alles toll finden, was wir machen.“ Dennoch sei die Aktion aus seiner Sicht „maximal ungeschickt“ gewesen. Er selbst habe sich später mit den Bayern-Verantwortlichen ausgetauscht: „Die Bayern hatten irgendwie das Gefühl, dass wir nicht fair gewesen wären an dem Tag.“ Nun soll es weitere Gespräche geben. „Wir wollen uns annähern. Wir haben keine Lust auf eine Konfrontation.“

Tuchels Auftritt – „Form des Anstands“

Sky-Experte Didi Hamann reagierte ebenfalls verwundert auf den Auftritt des Bayern-Trainers. „Die Art und Weise hat mich etwas überrascht und gewundert. Das ist auch eine Form des Anstands. Das muss man auf einer gewissen Ebene machen“, sagte er am Sonntag in der Sendung „Sky90“.

Hamann verwies auf die Verdienste von Matthäus als Rekord-Nationalspieler. Der ehemalige Bayern-Profi Matthäus hatte wie Hamann nach dem Pokal-Aus des Rekordsiegers beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken Kritik an Tuchel und dem Team geäußert. „Dass er sich gewehrt hat, verstehe ich. Er muss sich schützen, die Spieler schützen, den Verein schützen, das ist ja seine Pflicht“, sagte Hamann.

Hamann an seiner Kritik fest

Der Experte bemängelte aber, dass Tuchel nicht gesagt habe, „was ihn gestört hat“. Persönlich habe er kein Problem mit dem Trainer. „Mir geht es da immer um die Sache, es geht mir gar nicht um Thomas Tuchel“, sagte Hamann. „Ich habe in der Jugend in Auswahl-Mannschaften mit ihm gespielt. Ich schätze ihn sehr, er hat einen guten Humor.“

Aus sportlicher Sicht hält Hamann an seiner Kritik fest. „Sie haben das erste Mal in acht Monaten unter Thomas Tuchel ein Spiel gezeigt von Minute eins bis 90, wo ich sage: Wow, das war stark.“ Die Art und Weise, wie die Münchner Fußball spielten, sei in dieser Saison „größtenteils nicht gut“. Es fehle zu oft an Souveränität und Konzentration.

