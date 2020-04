So bekommen BVB-Karteninhaber Geld zurück - Spende möglich

"Wir bieten allen Fans eine unkomplizierte Ticket-Rückerstattung (Ticketpreis und bei Tageskarten zusätzlich: VVK-Gebühr + Porto) an", schreibt der BVB in einer Mitteilung am Donnerstag. Damit kommt der Verein seinen Fans entgegen, die bereits eine Karte für kommende Spiele erworben haben, die aufgrund der Corona-Krise in jedem Fall ohne Zuschauer stattfinden werden. Wenn sie denn überhaupt stattfinden. Allerdings haben die Anhänger auch die Möglichkeit, das Geld dem Verein zu überlassen. Dauerkartenbesitzer erhalten dann sogar ein Trikot.

Denn insgesamt droht er BVB, durch die sich in Luft auflösenden Zuschauereinnahmen bis zu 15 Millionen Euro zu verlieren. Geld, das in einer Zeit fehlt, in der die Dortmunder ein generelles Liquiditätsproblem haben.

Allerdings: "Die Unterstützung des BVB darf keine Frage von „Verzicht oder Erstattung“ sein. Deshalb bieten wir unterschiedliche Optionen an, mit dem Thema „Tickets“ umzugehen", teilt der Klub mit. Für diese Lösung hat er sich in den vergangenen Wochen mit Fanvertretern und der Abteilung Fanangelegenheiten zusammengesetzt und debattiert.

Wichtig: "Von möglichen künftigen Gesetzesregelungen, die vorsehen, Rückerstattungen durch das Ausgeben von Gutscheinen leisten zu dürfen, werden wir keinen Gebrauch machen", stellen die Schwarz-Gelben klar. Jeder Fan wird in den kommenden 14 Tagen vom BVB angeschrieben und mit einem individuellen Link ausgestattet, um sich für die verschiedenen Optionen zu entscheiden.

Diese Optionen haben BVB-Karteninhaber

Bei bereits erworbenen Tageskarten für das Derby oder die Partie gegen den FC Bayern München gelten folgende Wahlmöglichkeiten:

100-prozentige Rückerstattung in Form einer Überweisung (Ticketpreis, VVK-Gebühr, Porto)

Verzicht auf die Rückerstattung

Verzicht auf die Rückerstattung (19,09 % des Betrages, auf den verzichtet wird, werden der Stiftung „leuchte auf“ zur Verfügung gestellt)

Diese Optionen haben BVB-Dauerkartenbesitzer

Jeder Dauerkarten-Inhaber habe einen anteiligen Rückerstattungsanspruch, wenn "eine Partie nicht stattfindet, abgebrochen wird oder ohne Zuschauer stattfindet", so der BVB. Dies wurde mit den Fanvertretern abgesprochen, obwohl es für den Verein leichter gewesen wäre, das Geld erst am Ende der Spielzeit auszuschütten. Hier gibt es folgende Wahlmöglichkeiten:

Anteilige Rückerstattung in Form von Überweisungen nach den jeweiligen Partien

Restwert-Guthaben verbleibt als Anzahlung der Dauerkarte für die Saison 2020/21 beim BVB

Verzicht auf die anteilige Rückerstattung (19,09 % des Betrages, auf den verzichtet wird, werden der Stiftung „leuchte auf“ zur Verfügung gestellt)

Verzicht auf Rückerstattung (ein kostenloses BVB-Trikot der Saison 2020/2021 nach Wahl)

Auswärtskarten wurden vor der Corona-Krise bereits für die Partien gegen den SC Paderborn und den VfL Wolfsburg verkauft. Hier verwaltet der BVB das Geld nur für den jeweiligen Verein und muss erst klären, ob die Anhänger die Kosten zurückbekommen.

Der Anspruch bleibt für alle BVB-Fans drei Jahre lang bestehen. Derzeit pausiert die Bundesliga. Sie soll aber am 9. Mai wieder starten - ohne Zuschauer. (las)