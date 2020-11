So geht's: BVB gegen Brügge live im TV und im Live-Stream sehen

Dortmund. Borussia Dortmund tritt in der Champions League gegen Brügge an. So sehen Sie das Spiel des BVB live im TV und im Live-Stream.

Borussia Dortmund kann mit einem Sieg gegen Brügge dem Achtelfinale in der Champions Leagu e einen großen Schritt näher kommen.

kann mit einem Sieg gegen dem Achtelfinale in der e einen großen Schritt näher kommen. Wir erklären, wie Sie das Spiel des BVB gegen Brügge live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

In der Champions League haben alle Mannschaften drei Partien absolviert. Nun stehen die Rückspiele an. Borussia Dortmund empfängt im Signal Iduna Park den FC Brügge.

Ein wichtiges Spiel für den BVB - mit einem Sieg käme die Mannschaft von Trainer Lucien Favre dem Achtelfinale ein gutes Stück näher. Anstoß ist an diesem Dienstag (24. November 2020) um 21 Uhr. Das Hinspiel gewann der BVB in Belgien mit 3:0.

Anleitung: BVB gegen Brügge live im TV und im Live-Stream sehen

In diesem Artikel erklären wir, wie Sie am 4. Spieltag der Champions League das Spiel BVB gegen Brügge live im TV und im Live-Stream sehen können.

BVB gegen Brügge: Die Rahmendaten zur Partie

Begegnung: Borussia Dortmund - FC Brügge

Borussia Dortmund - FC Brügge Wettbewerb: Champions League, 4. Spieltag

Champions League, 4. Spieltag Datum: 24. November 2020

24. November 2020 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Spielort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (Slowakei)

Nach der Länderspielpause hatte sich der BVB schon wieder in Topform gezeigt. Beim 5:2-Erfolg gegen Hertha BSC stach dabei vor allem ein Mann heraus: Erling Haaland. Der Norweger erzielte in der Bundesliga vier Treffer für Borussia Dortmund in Berlin. Auch in der Champions League gegen den FC Brügge will der BVB-Angreifer wieder treffen.

Viermaliger Torschütze: Erling Haaland (re.). Foto: AFP

BVB gegen Brügge: So können Sie das Spiel verfolgen

Es gibt verschiedene Optionen, das Spiel BVB gegen Brügge live im TV oder im Live-Stream zu verfolgen. Aber nicht bei allen kann man die Partie von Borussia Dortmund auch live und in voller Länge anschauen.

🎙️ Manuel #Akanji zur #UCL-Ausgangslage: "Wir sind nicht gut gestartet, haben uns dann aber gefangen. Morgen wollen wir gut in die 'Rückrunde' kommen. Deswegen ist ein Sieg sehr wichtig." #BVBCLU — Borussia Dortmund (@BVB) November 23, 2020

Mit den Übertragungsrechten ist es ja immer eine komplizierte Sache. In diesem Fall, beim Spiel BVB gegen Brügge, läuft es so: Der Streamingdienst DAZN hat das Heimspiel von Borussia Dortmund in dieser Woche im Angebot.

Fans können also den BVB gegen Brügge im Live-Stream verfolgen. Dazu ist entweder ein internetfähiger Fernseher nötig oder die App für das Smartphone oder Tablet. Alternativ kann man auch über den Internetbrowser das BVB-Spiel sehen.

BVB gegen Brügge: So läuft die Übertragung bei DAZN

Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderation: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Kommentator: Jan Platte

BVB gegen Brügge - kostenlos im Live-Stream sehen?

Unter Umständen können Sie BVB gegen Brügge kostenlos im Live-Stream verfolgen. Das ist möglich, wenn Sie ein Probe-Abo bei DAZN abschließen. Wenn der Probe-Monat abgelaufen sein sollte, müssen Sie einen kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Dabei gibt es zwei Optionen: Das Monatsabo für 11,99 Euro im Monat, das monatlich kündbar ist. Oder das Jahresabo für 119,99 Euro - für 10 Euro pro Monat, jährlich kündbar. DAZN ist nicht die einzige Möglichkeit, wie Sie BVB gegen Brügge live im TV oder im Live-Stream sehen können. Auch Sky zeigt das das Duell von Borussia Dortmund in der Champions League.

BVB-Supertalent Youssoufa Moukoko bei seinem ersten Bundesliga-Einsatz gegen Hertha BSC. Bald könnte der 16-Jährige auch in der Champions League zum Einsatz kommen. Foto: dpa

BVB gegen Brügge live im TV: So geht's

Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Beginn der Übertragung: 20.55 Uhr

20.55 Uhr Moderation: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: Dietmar Hamann, Erik Meijer

Dietmar Hamann, Erik Meijer Kommentator bei BVB gegen Brügge: Frank Buschmann

BVB gegen Brügge im Free-TV sehen?

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Brügge ist nicht frei empfangbar im Free TV. Der Bezahlsender Sky zeigt das Duell aber in der bekannten Konferenz. Hier sehen Sie die wichtigsten Szenen und alle Tore. Sky Sport 1 überträgt die Champions League, beim entsprechenden Abo können Sie auch Sky Sport 1 HD gucken.

🖤💛 The 16-year-old in line for a #UCL debut...



Youssoufa Moukoko has scored 141 goals in 88 BVB youth games 🤯 pic.twitter.com/aoPNjGaSaC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 23, 2020

BVB gegen Brügge: Das Personal bei Borussia Dortmund

Beim BVB könnte Thomas Delaney nach überstandenen Muskelproblemen wieder ins Team rücken. Der Däne hatte beim 5:2 gegen Hertha BSC noch gefehlt.

Auch das BVB-Talent Youssoufa Moukoko könnte zum Einsatz kommen - und zum jüngsten Champions-League-Spieler der Geschichte werden. Gegen Hertha BSC kam Moukoko bereits zu einem Kurzeinsatz.

BVB gegen Brügge: So könnten Borussia Dortmund spielen

BVB: Bürki - Guerreiro, Akanji, Hummels, Piszczek - Can, Bellingham - Hazard, Reyna, Sancho - Haaland