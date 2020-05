So plant der BVB die komplizierte Woche vor dem Derby

Es gibt sicherlich schlechtere Orte als das Viersternehotel l`Arrivée in Dortmund, in dem die BVB-Profis seit Samstagabend übernachten, jedoch ist der Grund für den Aufenthalt ein ernster. Die Dortmunder befinden sich, wie im Konzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vorgesehen, vor dem Wiederbeginn der Bundesliga am kommenden Wochenende aufgrund der Corona-Krise in einer einwöchigen Quarantäne.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Schwarz-Gelben den Revierrivalen FC Schalke 04 zum Derby vor leeren Rängen. Die Schalker haben das Marriot-Hotel am Vereinsgelände bezogen. Für beide Mannschaften wird es die in der langen Geschichte der Traditionsvereine wohl ungewöhnlichste und komplizierteste Vorbereitung auf das Duell, das das Ruhrgebiet normalerweise elektrisiert.

BVB-Kapitän Reus fehlt definitiv

Der Aufenthalt im Hotel sei wie eine Art Trainingslager, sagt Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspieler-Abteilung, dieser Redaktion. „Alle frühstücken dort, fahren dann zum Training nach Brackel und kehren anschließend wieder zurück. Das Hotel haben wir exklusiv, und wir halten uns natürlich weiterhin strikt an die Regeln.“

Neben der außergewöhnlichen Situation belasten die Dortmunder zudem Personalprobleme. Kapitän Marco Reus befindet sich nach seiner Muskelverletzung noch im Aufbautraining. „Marco ist für den Samstag leider noch kein Thema. Ansonsten haben wir ein paar angeschlagene Spieler, werden aber die nächsten Tage noch abwarten müssen“, erklärt Kehl. Dazu zählen unter anderem Axel Witsel und Emre Can, die vor der Corona-Krise das BVB-Zentrum zusammengehalten haben und der Mannschaft extrem fehlen würden.

Kehl über BVB-Vorbereitung: "Nicht optimal"

Überhaupt werde man abwarten müssen, wie der Fitnesszustand der Fußballer nach der langen Pause sei, so Kehl. „Das richtige Mannschaftstraining auf großem Platz, mit allen Komponenten, ist erst seit letzten Mittwoch möglich gewesen. Klar, es ist eine recht kurze Zeit, um sich auf den Wiederbeginn vorzubereiten, sicherlich aus fußballerischer Sicht auch nicht optimal, aber mit diesen Rahmenbedingungen wird jede Mannschaft nun zu kämpfen haben.“ Der Ex-Profi ist sich immerhin sicher: „Die Freude auf dieses Spiel wird im Laufe der Woche noch wachsen.“ (las)