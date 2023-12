So reagiert Nuri Sahin auf seine Rückkehr zum BVB

Dortmund Borussia Dortmund überraschte kurz vor dem Jahreswechsel mit der Rückholaktion von Nuri Sahin. Nun äußerte sich der Ex-Spieler.

Nuri Sahin fiebert seinem Engagement als Co-Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund entgegen. „Jetzt ist es an der Zeit, an den Ort zurückzukehren, an dem alles begann“, schrieb Sahin in einem Statement bei X, in dem er sich auch von den Fans des türkischen Erstligisten Antalyaspor verabschiedete: „Es ist Zeit für Borussia Dortmund, mein Zuhause.“

Sahin war seit Oktober 2021 Cheftrainer in Antalyaspor, sein bis 2026 laufender Vertrag wurde aufgelöst. „Gemeinsam mit meinen Spielern haben wir Erfolge erzielt, die in die Geschichte des Vereins eingehen werden. Wir hatten schwierige Zeiten, aber wir haben sie Hand in Hand gemeistert“, schrieb der 35-Jährige in Richtung der Antalyaspor-Fans: „Ich hatte wirklich das Gefühl, dass dieser Ort meine Heimat geworden ist.“

BVB will mit Sahin und Bender neue Impulse setzen

Nun wird er beim BVB, mit dem er Meister und Pokalsieger wurde sowie im Champions-League-Finale stand, Assistent von Coach Edin Terzic. Neben Sahin wurde auch Ex-Profi Sven Bender für das Trainerteam gewonnen. „Wir haben den bisherigen Saisonverlauf intensiv analysiert. Eine unserer gemeinsamen Erkenntnisse war es, im Trainerstab neue Impulse setzen zu wollen“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl, der mit beiden noch zusammengespielt hatte.

