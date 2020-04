Spieler wie Reus und Müller werden die Ausnahme sein

Essen. Beim BVB und FC Bayern sind Reus und Müller Identifikationsfiguren. Das Profigeschäft in den Topklubs lässt so etwas kaum noch zu. Ein Kommentar.

Die Identifikation eines Fußballers mit seinem Verein definiert sich nicht allein über Kontoauszüge, auf denen die monatlichen Gehaltszahlungen dokumentiert sind. Auch wenn häufig (und nicht selten auch berechtigt) die Gier einzelner in dem völlig überhitzten Milliarden-Business Profifußball angeprangert wird, so sind viele der Protagonisten in erster Linie Sportler, die Erfolg haben, Titel gewinnen wollen. Und die darüber hinaus auch eine außerordentliche Portion Leidenschaft für die Farben, die sie auf dem Rasen vertreten, haben können.

Wenn nun ein Profi also sagt, „dieser Verein ist für mich nicht einfach irgendein Arbeitgeber, er ist meine Leidenschaft“, dann dürfte vor allem im Ruhrgebiet Fußballfans das Herz aufgehen. Klingt ganz schön nach „Echte Liebe“, jenem Slogan, mit dem der BVB seine Anhänger gerne bei der schwarz-gelben-Ehre packt.

Reus und Müller stehen für Vereinstreue und Identifikation mit den Fans

Gesagt hat diesen Satz jedoch kein Dortmunder, sondern ein Münchener: nämlich Thomas Müller anlässlich seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Naja, bajuwarische Echte Liebe eben, kleine Marketing-Leihgabe in den Süden.

Thomas Müller steht beim Rekordmeister für Boden- und Beständigkeit. Seit 20 Jahren ist er im Verein, seit 2009 im Bundesliga-Kader. Dem Weltmeister von 2014 wird die Vereinstreue genauso hoch angerechnet wie beim BVB Marco Reus. Der ist zwar erst seit acht Jahren ein Dortmunder, aber genauso mit dem Herzen dabei wie Müller in München. Und jener Reus sagte nun der Sport-Bild: „Typen wie Thomas Müller und mich wird es in Zukunft wahrscheinlich kaum mehr geben. Mein Gefühl ist, dass Spieler, die über zehn Jahre oder mehr bei einem Verein bleiben, in Zukunft selten sein werden.“

Das ist nicht ganz richtig. Die Aussicht, dass Spieler ihr Sportleben lang einem Klub die Treue halten, bleibt weiterhin bestehen. Auch in der Bundesliga. Dieser lobenswerte Vorsatz wird nur umso unwahrscheinlicher, je erfolgreicher der Verein ist. Reus liegt daher bei seiner Einschätzung mit der Einschränkung richtig, dass Dauerbrenner wie er oder Müller die Ausnahme in Dortmund München sein werden. Da es immer schwieriger wird, über so einen langen Zeitraum Teil dieser fußballerischen Spitzenprojekte zu sein.

Immense Gehälter und Wahnsinns-Ablösesummen hätten auch Reus und Müller in ihren Karrieren zu einem Abgang zu anderen Topklubs bewegen können. Dass sie beide darauf verzichteten, hängt auch mit dem Wohlfühlfaktor im jeweiligen Verein, der Erfolgsaussicht dort zusammen. Und ihrem eigenen Leistungsvermögen.

Reus und Müller machen es vor: Neben Talent zählt auch der Charakter

Herausragende Spieler sind beide, daran ändert auch nichts die unverschämt ungleiche Titelausbeute zwischen Reus (einmal Pokalsieger) und Müller (achtmal Meister, fünfmal Pokalsieger, einmal Champions-League-Sieger). Ihr außergewöhnliches Ballgefühl beziehungsweise ihre unglaubliche Effizienz haben es ihnen ermöglicht, über so lange Zeit Teile der nationalen Vorzeigeklubs zu sein. In diesen Punkten kann es die nachfolgende Generation mit ihnen sicherlich aufnehmen – ob sie aber auch Identifikationsfiguren wie Marco Reus und Thomas Müller werden, hängt auch ganz viel mit dem Charakter zusammen.