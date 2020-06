Strafen für protestierende Profis wären ein Hohn

Fußballer zeigen Haltung gegen Rassismus. Politische Botschaften sind zwar verboten, doch zum Glück gibt sich der DFB nicht stur. Ein Kommentar

Eigentlich ist die Sache klar. Fußballprofis aus der deutschen Bundesliga solidarisieren sich mit Rassismus-Opfern und erinnern mahnend an den in den USA durch Gewalt eines Polizisten zu Tode gekommenen dunkelhäutigen George Floyd. Gute Haltung, seine Prominenz so zu nutzen.