Mainz. Der Supercup zwischen dem FC Bayern und dem BVB bescherten dem ZDF Top-Quoten. Mehr als acht Millionen Zuschauer sahen das Spiel.

Das ZDF verzeichnete am Mittwochabend bei der Live-Übertragung des DFL-Supercups zwischen Bayern München und Borussia Dortmund (3:2) 8,07 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 27,2 Prozent. Es war die am meisten gesehene Sendung am Mittwoch im Zweiten.

Der FC Bayern errang den fünften Titel in diesem Jahr. (sid)