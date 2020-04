Supertalent Moukoko: Chance und Verantwortung für den BVB

Mit Youssoufa Moukoko beginnt eine neue Zeitrechnung im deutschen Profifußball. Für den 15-Jährigen hat sich Bundesligist Borussia Dortmund extrem ins Zeug gelegt und bei der DFL-Versammlung erreicht, dass ein Spieler als 16-Jähriger eingesetzt werden darf. Sprich: Im November könnte das Supertalent des BVB in der Bundesliga debütieren.

Es ist ein bedeutender Schritt für den deutschen Fußball, der sich damit vielen anderen großen Ligen Europas angleicht. Aber, und diese Fragen müssen auch erlaubt sein: Muss ein 16-Jähriger wirklich schon in der Bundesliga spielen? Welche Auswirkungen hat das auf seine Entwicklung? Nicht nur auf die sportliche, sondern auch auf die soziale?

BVB sendet Signal der Wertschätzung an Moukoko

Sportlich gesehen ist das Ganze eine gute Sache. Ein Ausnahmespieler wie Moukoko, selbst in der U19-Bundesliga scheinbar unterfordert, kann sich im Profiteam weiterentwickeln. Er wird körperlich zunächst noch unterlegen sein, doch wenn es um Technik, Taktik und Durchsetzungsstärke geht, wird ihn das Training mit einigen der besten Spielern der Liga noch einmal auf ein neues Level heben. Borussia Dortmund ist ebenfalls ein Gewinner. Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, dass Vereine aus dem In- und Ausland diesen jungen Ausnahme-Torjäger im schwarz-gelben Trikot ebenfalls auf dem Wunschzettel stehen haben. Der BVB hat mit seinem erfolgreichen Vorstoß bei der DFL auch ein Signal der Wertschätzung und Zukunftshoffnung an Moukoko und dessen Familie gesendet: Junge, wir glauben an dich, für dich setzen wir uns ein, für dich haben wir sogar die Regeln der Liga verändert!

Die Möglichkeiten sind groß, die Bedenken aber nicht viel kleiner. Wie kann ein frischgebackener 16-Jähriger mit all dem umgehen, was ihn als Profi-Fußballer erwartet? Die Erwartungen, die mit seinem Status als Überflieger verbunden sind. Der Druck, die Hoffnungen des Vereins und der Fans zu erfüllen zu wollen. Die plötzliche Bekanntheit und das große Medieninteresse, die mit dem Profidebüt einhergehen. Die Reife, sich nicht vom vielen Geld blenden zu lassen, das unweigerlich folgen wird.

Was ist mit der Schule?

Leistungsdruck sind junge Spieler auch aus dem Jugendbereich gewohnt, in dem sie bei den großen Klubs ja schon fast wie Profis erzogen werden, wo der Konkurrenzkampf um Plätze in der Startelf ebenfalls den Tagesablauf bestimmt wie bei den Profis. Doch kann ein Profitrainer überhaupt große Rücksicht auf einen so jungen Spieler nehmen? Hat er unter dem sportlichen Druck der Gegenwart überhaupt den Luxus, ein Talent perspektivisch aufzubauen und zu betreuen, wie es der Jugendtrainer konnte? Und die entscheidende Frage: Was ist mit der Schule? Ein Leistungseinbruch oder eine Verletzung können jede noch so hoffnungsvolle Karriere schnell beenden.

Man kann nur hoffen, dass sich die Profiabteilung und die Jugendtrainer von Borussia Dortmund sehr gut überlegt haben, ob Youssoufa Moukoko wirklich bereit für diesen Schritt ist. Und dass sie ihn entsprechend betreuen und schützen. Nur dann kann diese neue Zeitrechnung als eine gute gedeutet werden. Moukoko hat Druck, keine Frage. Den hat aber auch der BVB durch diesen Schritt: Viel höher aber noch als der Erfolgsdruck ist die Verantwortung für den Jugendlichen.