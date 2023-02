Tragischer BVB-Held Adeyemi über Torvorlage: War bitter

Dortmund. Das verletzte BVB-Ass Karim Adeyemi will im Idealfall bereits im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League wieder für Borussia Dortmund spielen.

Er war Borussia Dortmunds tragischer Held. Am vergangenen Sonntag zog sich Karim Adeyemi einen Muskelfaserriss im Oberschenkel im Spiel gegen Hertha BSC (4:1) zu. Nachdem er selbst ein Tor erzielt hatte (28.) und ausgerechnet in jener Aktion, als er einen Pass schlug, den Donnyel Mallen verwandeln sollte (31.). Adeyemi musste gestützt werden, als er vom Platz humpelte. „Soweit geht es mir ganz gut“, sagte Karim Adeyemi nun im Sky-Interview vor dem Spiel der Dortmunder bei der TSG Hoffenheim. Bald will er wieder auf dem Platz stehen.

Er mache bislang „sehr große Fortschritte“ und hofft, für das Rückspiel in der Champions League gegen den Chelsea FC am 7. März wieder eine Option für BVB-Trainer Edin Terzic zu sein. Adeyemi schränkte aber ein, dass er dafür „zu einhundert Prozent bereit“ sein muss. Angesprochen auf seine Torvorlage lächelte der 21-Jährige gequält. „Ich habe gar nicht gesehen, wie der Ball rein ging. Klar bin ich froh über das Tor, aber es war auch bitter. Hoffentlich werde ich jetzt stärker zurückkommen.“

Viel Lob von BVB-Verantwortlichen

Zuvor hatte Adeyemi starke Auftritte hingelegt. Der 30-Millionen-Einkauf schien nach der Winterpause endlich anzukommen zu sein in Dortmund, nachdem die erste Halbserie überhaupt nicht den Erwartungen entsprochen hatte. "In den letzten drei Spiele hat er einen richtigen Schritt nach vorne gemacht", lobte Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt. "Er hat hart gearbeitet und viele Gespräche geführt. Der Junge hat verstanden, dass er mehr leisten muss, als er im ersten halben Jahr gezeigt hat." Adeyemi selbst sagte: „Neues Jahr, neues Glück - so habe ich mich fokussiert und vom ersten Zeitpunkt an Gas gegeben.“ Der frühere Profi von Red Bull Salzburg, der sich erst an das höhere Niveau in der Bundesliga anpassen musste, meintev auch: „Für einen jungen Spieler ist es nicht so einfach, direkt so einen Sprung zu machen."

Vor allem in der Defensivarbeit ist der Unterschied auffällig, Adeyemi ging zuletzt sehr viel bissiger, sehr viel engagierter zu Werke, hilft so die dabei, die Bälle schon tief in der gegnerischen Hälfte zu erobern. "Die bisherigen Tore hat er sich erarbeitet", lobte Mitspieler Nico Schlotterbeck folgerichtig. "Er war schon in den ersten beiden Spielen in diesem Jahr gegen Augsburg und Mainz brutal engagiert, aber noch etwas glücklos. Aber er hat sich die Tore verdient." Adeyemi profitierte zudem sportlich auch von der Rückkehr des lange erkrankten Stoßstürmers Sébastien Haller. Die sei auch für ihn „sehr wichtig“ gewesen, sagte Adeyemi: „Er ist ein sehr schlauer Stürmer, es macht sehr viel Spaß mit ihm, von der ersten Minute haben wir uns gut verstanden.“

