Transfer perfekt: BVB-Talent verlängert und wird verliehen

Dortmund. Immanuel Pherai verlängert seinen Vertrag beim BVB bis 2022 und wird an den PEC Zwolle in den Niederlanden verliehen.

Der niederländische U19-Nationalspieler Immanuel Pherai verlängert seinen Vertrag bei Borussia Dortmund um ein Jahr bis Juni 2022 und wird an den PEC Zwolle ausgeliehen. In seinem Heimatland soll der offensive Mittelfeldmann „möglichst viel Spielpraxis auf höchstem Niveau“ sammeln, wie der BVB am Donnerstagabend erklärt hat.

ℹ️ Der #BVB hat Immanuel #Pherai an den niederländischen Erstligisten @PECZwolle ausgeliehen.



🗯 #Zorc: "Wir wünschen Immanuel maximalen sportlichen Erfolg mit Zwolle und werden seine Leistungen in der kommenden Saison genau im Blick behalten."



👉 https://t.co/xGInVwLXoq — Borussia Dortmund (@BVB) September 17, 2020

„Wir wünschen Immanuel maximalen sportlichen Erfolg mit Zwolle“, wird Sportdirektor Michael Zorc in einer Klub-Mitteilung zitiert und versichert: „wir werden seine Leistungen in der kommenden Saison genau im Blick behalten.“

Immanuel Pherai wusste in den Testspielen des BVB zu überzeugen

Der 19-jährige Pherai wechselte im Sommer 2017 aus der Jugendabteilung des AZ Alkmaar nach Dortmund. In der U17 und U19 der Schwarz-gelben konnte er dabei mit guten Leistungen überzeugen (21 Tore und 42 Assists in 89 Pflichtspielen für den BVB).

Die Vorbereitung absolvierte Pherai mit dem Profikader der Borussen. Obwohl er in Testspielen auf sich aufmerksam machen konnte, reichte es aufgrund der enormen Konkurrenz in der BVB-Offensive noch nicht für einen Kaderplatz beim Bundesliga-Vizemeister. (rh)