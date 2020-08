Transferkritik: Ausgerechnet Uli Hoeneß verurteilt den BVB

Schweigen will er auch mit Maske nicht: Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München.

Essen. Der FC Bayern nahm Borussia Dortmund mehrmals die besten Spieler weg. Ehrenpräsident Hoeneß nennt den BVB einen „Verkaufsklub“. Ein Kommentar.

Uli Hoeneß also, wieder einmal. Er kann es nicht lassen, auch im vermeintlichen Ruhestand. Er sagt, was er denkt, er sagt es weiterhin öffentlich – okay. Aber: Er mischt sich auch ein. Und zwar auf eine Art, die er sich selbst früher verbeten hätte. Als Ehrenpräsident des FC Bayern die Transferpolitik von dessen erstem Verfolger Borussia Dortmund zu verurteilen, ist einfach stillos.