Marian Laske, BVB-Reporter bei FUNKE Sport, berichtet nach dem Auswärtssieg des Bundesligisten in Mainz.

Pro & Contra BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko in Mainz wieder schwach: Gehört er auf die Bank?

Essen. Youssoufa Moukoko hat seine Form noch nicht gefunden. In beiden BVB-Spielen enttäuschte der Angreifer bisher. Sollte Trainer Terzic reagieren?

Nach 61 Minuten reagierte Edin Terzic. Der Trainer von Borussia Dortmund nahm Stürmer Youssoufa Moukoko vom Platz und brachte Sebastien Haller ins Spiel bei Mainz 05, das der BVB am Ende mit 2:1 gewann. Moukoko konnte zuvor nicht überzeugen. In der achten Minute vergab er freistehend eine Großchance, anschließend tauchte der 18-Jährige komplett ab. Auch gegen den FC Augsburg zeigte der WM-Fahrer, dessen Vertrag vor dem Jahresauftakt nach zähen Verhandlungen verlängert wurde, keine gute Figur ab. Am Sonntag geht es für den BVB zum schweren Auswärtsspiel nach Leverkusen. Sollte Trainer Terzic reagieren und BVB-Stürmer Moukoko auf die Bank setzen?