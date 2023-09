Verhelfen wütende Taylor-Swift-Fans Ex-BVB-Star Jude Bellingham zum Sieg?

Sie haben beide nicht verloren und trotzdem sind Borussia Dortmund und Schalke 04 als große Verlierer in die Länderspielpause gegangen. Das 2:2 der Dortmunder gegen Heidenheim und auch das Schalker 1:1 in Wiesbaden haben für deutlich rauere Luft im Ruhrgebiet gesorgt. Wir legen in unserer neuen Folge den Finger in die Wunde und analysieren die aktuelle Lage beim BVB und auf Schalke. Unsere Experten, FUNKE-Sportchef Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Robin Haack, beantworten im Gespräch mit Moderator Timo Düngen die wichtigsten Fragen. Viel Spaß!

Essen. Ex-BVB-Star Jude Bellingham könnte eine begehrte Auszeichnung gewinnen - weil Fans der Sängerin Taylor Swift seinen Konkurrenten nicht mögen.

Es ist nicht so, als hätte Jude Bellingham die Auszeichnung Golden Boy nicht verdient. Der einstige Starspieler von Borussia Dortmund hat seit seinem Wechsel zu Real Madrid fünf Saisontore für die Königlichen erzielt. Klar, dass der 20-Jährige auch ein heißer Kandidat für den im Herbst verliehenen Golden Boy Award ist, mit dem der beste Nachwuchsspieler des vergangenen Jahres ausgezeichnet wird. Organisator ist die italienischen Sportzeitung Tuttosport. Doch Jude Bellingham könnte nicht nur dank seiner Leistungen auf dem Fußballplatz gewinnen – sondern auch wegen der Fans von Sängerin Taylor Swift.

Wie bitte? Ja, denn bis vor wenigen Tagen führte Alejandro Balde vom FC Barcelona die Fanwahl noch mit deutlichem Vorsprung vor Bellingham an. Doch ein Fan von Real Madrid fand ein altes Zitat des 19-jährigen Balde, in dem es um die Musik von US-Sängerin Taylor Swift ging („Mag ich Taylor Swift? Nein, ich mag ihre Musik nicht.“). Nun hat Taylor Swift weltweit eine riesige Fangemeinde, auch hierzulande, ihre drei Konzerte in der Arena auf Schalke im Juli 2024 waren in wenigen Minuten ausverkauft. Und die „Swifties“, wie sich die Fans nennen, machten gleich mobil gegen Barcelonas Megalent Balde – und wählen nun fleißig Konkurrent Jude Bellingham. Wie Tuttosport jüngst vermeldete, liegt Bellingham derzeit bei 49,5 Prozent der bisher mehr als drei Millionen abgegebenen Stimmen und Balde nur noch bei 27,5. Bis November kann noch abgestimmt werden.

Bellingham war Glücksfall für den BVB

Bellingham (20) war in diesem Sommer für den Sockelbetrag von 103 Millionen Euro nach Spanien gewechselt, der BVB kann zudem Bonuszahlungen bis zu einer maximalen Gesamthöhe von rund 30 Prozent des Fixbetrages erhalten. Der Engländer war im Corona-Sommer 2020 kurz nach seinem 17. Geburtstag vom englischen Zweitligisten Birmingham City zu Borussia Dortmund gewechselt und hat sich in seinen insgesamt 132 Einsätzen im schwarzgelben Trikot (24 Tore, 25 Vorlagen) zu einem Leistungsträger entwickelt.

„Jude hat bei uns in jungen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen“, stellt Sportdirektor Sebastian Kehl heraus: „Er hat sich nun dazu entschieden, den Schritt zu Real Madrid jetzt schon gehen zu wollen. Wir bedanken uns für all das, was er uns und unserem Spiel gegeben hat und wünschen Jude für die Zukunft alles, alles Gute!“

„Danke an alle beim BVB und an die Fans für alles in den vergangenen drei Jahren. Es war eine Ehre, so oft euer Trikot zu tragen, in großen und in kleinen Momenten. Auch wenn ich mich auf mein nächstes Ziel freue, werde ich die Reise dorthin nie vergessen. Einmal Borusse, immer Borusse. Alles Gute für die Zukunft. Heja BVB!“, sagt Jude Bellingham bei seinem Abschied.

