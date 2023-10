Verkehrchaos droht vor BVB-Heimspiel gegen Union

Dortmund. Rund um das BVB-Heimspiel gegen Union Berlin droht ein Verkehrschaos in Dortmund. Teile der B1 und eine wichtige Bahnstrecke sind gesperrt.

Die Fans von Borussia Dortmund und Union Berlin müssen am Samstag wohl eine Menge Geduld mitbringen, wenn sie zum Bundesliga-Spiel am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, hier im Liveticker) an die Strobelallee anreisen. Der Stadt Dortmund droht ein großes Verkehrschaos, weil die B1 in Richtung Bochum und die Bahnstrecke zwischen Hauptbahnhof und Stadion gesperrt ist.

U-Bahnen fahren rund um BVB-Heimspiel normal

Der BVB selbst warnt die Fans bereits auf der eigenen Homepage und den Social-Media-Account vor möglichen Problemen und verweist auf eine Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr. Allerdings wird es nicht möglich sein, die Regionalbahnen vom Hauptbahnhof aus zu nutzen, denn die Strecke, die direkt am Stadion vorbei führt, ist derzeit gesperrt. Bis zum 8. Oktober erneuert die Deutsche Bahn hier unter anderem die Schienen. Einzig der RB53 aus Richtung Iserlohn und Schwerte wird am Stadion-Bahnhof halten.

Borussia Dortmund verweist deshalb darauf, andere Anreisemöglichkeiten zu nutzen - etwa die S4 bis Dortmund-Möllerbrücke im Kreuzviertel. Allerdings verkehrt die S-Bahn derzeit auch nur mit Schienenersatzverkehr. Der Stadt-Verkehr hingegen ist derzeit von Beeinträchtigungen nicht betroffen. Die U-Bahnen zwischen Hauptbahnhof und Stadion verkehren normal.

Auch auf Autofahrer kommt in Dortmund eine Geduldprobe zu, weil die die B1 eine neue Fahrbahndecke bekommt. Zwischen der B236 und der Semerteichstraße in Fahrtrichtung Dortmund ist die Strecke derzeit voll gesperrt. Erst am Montag soll der Verkehr dort wieder laufen. Das betrifft vor allem die Fans, die von Osten aus anreisen - also unter anderem die Anhänger von Union Berlin.

BVB empfiehlt Anreise mit ÖPNV

Der BVB empfiehlt daher Ausweichrouten über die A1, A2 oder A45 - um etwa den Uni-Shuttle zu erreichen. An der Universität kann der Park-and-Ride-Parkplatz an der Emil-Figge-Straße genutzt werden, um dort mit Shuttle-Bussen zum Stadion gebracht zu werden.

Die einfachste und vielleicht schnellste Anreise-Variante am Samstag dürfte der Fußweg durch das Dortmunder Kreuzviertel darstellen. Vom Hauptbahnhof aus erreicht man das Stadion in gut 30 Minuten zu Fuß.

Schon am Mittwochabend gab es in Dortmund übrigens Verkehrsprobleme, als AC Mailand in der Champions League zu Gast war. Vor dem Spiel behinderte der Fanmarsch der italienischen Fans vom Alten Markt zum Stadion den Anreiseverkehr, nach der Partie war bereits der Bahnverkehr aufgrund der Baustelle eingeschränkt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB